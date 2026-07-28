Precluyen denuncia de Hollman Morris en contra de Lina Castillo, quien lo había denunciado por acoso: “el escrache no es delito”

En 2019, Lina Castillo denunció a Hollman Morris por conductas relacionadas con actos de presunto acoso sexual. Dos meses después, a Castillo la amenazaron con matarla si no guardaba silencio. Cuatro años después, Morris la denunció por presunta injuria y calumnia, alegando que su relato sobre acoso había sido falso.

Ahora, tras años de batallas legales, una jueza le dio la razón: su escrache (protesta pública y social que se hace contra una persona señalada de cometer delitos, abusos o actos de corrupción) no constituyó injuria ni calumnia, sino el ejercicio de uno de sus derechos constitucionales.

La decisión fue tomada por una jueza del Juzgado 86 penal municipal de Bogotá, quien recordó que la Corte Constitucional ha sostenido que el escrache, entendido como la denuncia pública de presuntos hechos de violencia basada en género, es una forma de ejercicio de la libertad de expresión con una protección constitucional reforzada, porque contribuye a visibilizar un problema de interés público y puede servir como mecanismo de denuncia cuando las víctimas consideran insuficientes las vías institucionales.

Es decir, la denuncia pública que hizo Castillo en 2019 no constituye, según la jurisprudencia, un delito por injuria y calumnia.

Sin embargo, la jueza separó uno de los hechos que contemplaba el caso: la acusación de Castillo contra Morris en donde aseguró que un vehículo del esquema de seguridad de Hollman Morris la había atropellado, causándole graves heridas e incapacidad.

Ahora, aquella parte restante del proceso judicial fue trasladado al despacho de la magistrada Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien analizará el caso desde una perspectiva con enfoque de género.

Tras conocer la resolución, Lina Castillo aseguró que fue un camino arduo que estuvo marcado por presunto acoso de parte de la familia de Morris y de medios de comunicación alternativos: “me señalan, pero, su señoría, hoy lo escuché y sentí el frío en mi cuerpo, sobre las amenazas que sufrí en Choachí (...) pero lo que más me duele es que vengan y me digan ladrona”.

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La periodista añadió que no ha sido la única mujer que ha denunciado a Morris por los presuntos delitos de acoso sexual y laboral.

“Yo no le deseo esto a nadie, no le deseo esto a ninguna mujer, a ninguna mujer en Colombia le deseo lo que viví: tener en contra al movimiento político que lideró por cuatro años. Ni un solo contrato en lo público tuve, y se puede revisar”, concluyó Castillo.