¿Se lo perdió? Así quedaron las bellísimas fotografías del eclipse lunar desde Medellín y otros lugares

Con música de fondo de “Interstellar”, los internautas inundaron las redes con sus registros de uno de los fenómenos astronómicos que no volverán a verse hasta 2029. La “Luna de sangre” fue protagonista entre la noche del jueves 27 y la madrugada de este viernes, cuando la sombra de la Tierra llegó a cubrir hasta el 93 % de la superficie lunar.
Desde Medellín, el fenómeno pudo observarse y quedó registrado en fotografías que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. La capital antioqueña no fue la única: aficionados de Bogotá, Cali y otras ciudades del país y del mundo también apuntaron sus cámaras hacia la Luna para guardar imágenes del eclipse.
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Esta es una recopilación de las fotos y videos más hermosos que dejo el fenómeno astronómico: