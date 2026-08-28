EPM comenzará racionamiento de agua sectorizado desde el próximo lunes en Medellín

Desde el próximo lunes, 31 de agosto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) iniciará un racionamiento de agua en algunos sectores de la capital antioqueña, como consecuencia de la época de sequía que se vive y que se estima continuará debido a un fenómeno de El Niño sin precedentes en el último medio siglo. Le recomendamos leer: Procuraduría sostuvo mesa técnica con EPM para revisar riesgos del “Súper Niño” Los cortes que se harán como primera medida ante la disminución de las fuentes hídricas se efectuarán inicialmente por un mes y afectarán seis comunas del centro oriente y el nororiente de la ciudad, afectando a 109.235 usuarios que equivalen a 300.000 personas. Concretamente, serán parte de los barrios de la comuna 1 (Popular), 3 (Manrique), 4 (Aranjuez), 8 (Villa Hermosa), 9 (Buenos Aires) y la parte superior de la comuna 10 (la Candelaria, en el centro de la ciudad). En todas estas habitan el equivalente al 6% de los abonados del acueducto de esta capital, que ascienden a 1’518.000 instalaciones en total, de acuerdo con el Subgerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, Santiago Wilches. Los cortes que se llevarán a cabo serán escalonados, día por medio, y durante todo septiembre, en el horario que va de las seis de la tarde a las cinco de la mañana del día siguiente. Con ello el ahorro sería de aproximadamente el 5%. Los usuarios pueden obtener la información con relación al día que les toca el corte acudiendo a las líneas de atención al cliente de EPM, así como a las redes sociales de la misma entidad. EPM cuenta por ejemplo con la Línea de Atención EMA (teléfono 3023000115), que permite saber, dando el número de contrato, si un domicilio concreto tendrá racionamiento y qué días. Con el fin de suplir la posible falta del líquido en las casas y locales que no hayan alcanzado a recoger lo suficiente para pasar las once horas de racionamiento, habrá seis carros de EPM abasteciendo las partes de la ciudad impactadas en rutas que llegarán a los barrios entre las 6:30 p.m. y las 9:30 p.m., según informó el subgerente de Operación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, Fernando Calad. “Lo que se recomienda es no almacenar más de la cuenta y si les sobra agua, usarla después para labores del hogar como el aseo, con el fin de no desperdiciar el líquido en estos tiempos de escasez”, apuntó Calad. Según el directivo de EPM, se espera que en octubre y noviembre haya de nuevo algunas lluvias y de esta manera se recuperen las fuentes de agua de la ciudad, así como los embalses con los cuales cuenta la empresa de servicios públicos; sin embargo, habrá una evaluación constante de los resultados de la medida asumida para ver si es necesario prolongarla, atenuarla o tomar otras determinaciones. Tambien le sugerimos ver: ¡Se encienden alertas! Colombia ya vive racionamiento técnico de energía, ¿eso qué significa? No obstante, las perspectivas no son muy optimistas, toda vez que se estima que probablemente haya una fase más aguda de El Niño entre los meses de enero a marzo de 2027, por lo que se considera probable que haya que tomar medidas adicionales a principios del próximo año.

El déficit actual

La situación que llevó a EPM a decantarse por el racionamiento escalonado y sectorizado fue el déficit actual de agua, teniendo en cuenta que las fuentes del sistema de acueducto están en capacidad de abastecer 900 millones de litros, en tanto que el consumo está en 940 millones, es decir que existe una diferencia negativa de 40 millones de litros. El consumo por habitante promedio en Medellín es de 11 metros cúbicos por persona cada mes, lo cual quiere decir que si se redujera el gasto en un metro cúbico equivaldría casi al 10 por ciento de ahorro y si toda la ciudadanía lo aplicara se lograrían suplir los los 120 litros por segundo que constituyen el faltante actual. “Todavía vemos en las calles a ciudadanos lavando vehículos con mangueras o regando plantas; ese tipo de actividades definitivamente no las deberíamos hacer; es preferible tener un carro menos limpio o menos reluciente que no contar con el servicio”, recalcó Wilches. El diferencial, por ahora se ha suplido echando mano de las reservas contenidas en los tres embalses principales que posee EPM, Río Grande (en el norte del departamento), La Fe (oriente) y Piedas Blancas (Santa Elena, en las goteras de Medellín), que es más pequeño. Estos reservorios se alimentan a su vez de 33 fuentes, todas las cuales están por debajo de sus mínimos históricos debido a la falta de lluvias en meses que tradicionalmente han sido de invierno. Por ejemplo en mayo cayó un 50% menos del agua que normalmente viene de las nubes y se espera que también haya reducciones significativas entre septiembre y febrero próximos o incluso hasta marzo y abril. “Con cerca de un 69% de probabilidad se estima que las condiciones de este fenómeno de El Niño serán muy fuertes, muy similares a las condiciones que se tuvo entre 1997 y 1998”, expuso por su parte la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio. De hecho, de acuerdo con el coordinador del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), Daniel Ruiz, por los indicios que se han experimentado hasta el día de hoy, este fenómeno climático de El Niño no se veía desde 1950. Se estima que la temperatura ha aumentado en 2,8 grados centígrados y podría incrementarse incluso hasta 3,4 grados. Igualmente, le puede interesar: Más de 30.000 personas han muerto por el calor en Europa: estos son los países más afectados “Nosotros tenemos un sistema interconectado y venimos realizando inversiones muy cuantiosas para lograr flexibilidad; sin embargo, como el embalse de Piedras Blancas surte los territorios más altos de la región metropolitana, con los embalses de La Fe y Río Grande no alcanzamos a abastecer a todo el territorio; por eso estas medidas inician en estos sectores”, explicó Calad. Por su parte, el director del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres), Carlos Andrés Quintero, reportó que hasta ahora se han presentado 180 incendios forestales en la capital antioqueña, de los cuales 48 ocurrieron solo en agosto. Las evidencias, también de acuerdo con este funcionario, llevan a afirmar que en el 98% de los casos esas conflagraciones son ocasionadas de manera voluntaria por personas imprudentes o mal intencionadas. Los más afectados han sido los corregimientos de San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, lo mismo que las comunas de Belén y Villahermosa.

Las recomendaciones básicas

Los funcionarios de EPM recalcaron que el ahorro pedido ser puede lograr con acciones muy simples como: -No lavar fachadas, pisos y vehículos con mangueras sino a punta de balde. -El tiempo de la ducha no debe superar los tres minutos y no bañarse tampoco con agua caliente, lo cual no significa propiamente un sacrificio considerando los calores actuales. Además, para las personas que estarán sometidas al racionamiento, recomiendan: -Almacenar agua con anticipación, pero de forma medida, a partir de un cálculo de la cantidad que se va a consumir durante el tiempo en que no habrá servicio de acueducto. Esto es importante porque un almacenamiento excesivo implica un descenso mayor en los tanques de EPM y una demora adicional en la recuperación del servicio para las partes más altas. -Si sobra parte del agua almacenada, se sugiere no desperdiciarla y usarla para labores del hogar o para el aseo, pues es importante que no sea desperdiciada en estos momentos de escasez. -Es posible que al llegar de nuevo el agua esta venga sucia o turbia por unos momentos y por eso aconsejan no utilizarla en el lavado de ropa ni mezclarla con blanqueadores, ya que puede generar manchas definitivas en las prendas de vestir. -También recomiendan dejar correr el agua unos minutos hasta que adquiera nuevamente las condiciones de calidad habituales. -Para grandes clientes y unidades residenciales también indican que se debe calcular si la capacidad de almacenamiento de los tanques comunes alcanzan para las once horas y priorizar algunas actividades esenciales. Igualmente, al iniciar la interrupción, cerrar el medidor general a la entrada de las instalaciones, lo cual evita que al retornar el agua la turbiedad o el cambio en las condiciones físicas afecte la reserva almacenada. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS