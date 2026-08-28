EPM comenzará racionamiento de agua sectorizado desde el próximo lunes en Medellín

Desde el próximo lunes, 31 de agosto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) iniciará un racionamiento de agua en algunos sectores de la capital antioqueña, como consecuencia de la época de sequía que se vive y que se estima continuará debido a un fenómeno de El Niño sin precedentes en el último medio siglo.
Le recomendamos leer: Procuraduría sostuvo mesa técnica con EPM para revisar riesgos del “Súper Niño”
Los cortes que se harán como primera medida ante la disminución de las fuentes hídricas se efectuarán inicialmente por un mes y afectarán seis comunas del centro oriente y el nororiente de la ciudad, afectando a 109.235 usuarios que equivalen a 300.000 personas.
Concretamente, serán parte de los barrios de la comuna 1 (Popular), 3 (Manrique), 4 (Aranjuez), 8 (Villa Hermosa), 9 (Buenos Aires) y la parte superior de la comuna 10 (la Candelaria, en el centro de la ciudad). En todas estas habitan el equivalente al 6% de los abonados del acueducto de esta capital, que ascienden a 1’518.000 instalaciones en total, de acuerdo con el Subgerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, Santiago Wilches.
Los cortes que se llevarán a cabo serán escalonados, día por medio, y durante todo septiembre, en el horario que va de las seis de la tarde a las cinco de la mañana del día siguiente. Con ello el ahorro sería de aproximadamente el 5%.
Los usuarios pueden obtener la información con relación al día que les toca el corte acudiendo a las líneas de atención al cliente de EPM, así como a las redes sociales de la misma entidad.
EPM cuenta por ejemplo con la Línea de Atención EMA (teléfono 3023000115), que permite saber, dando el número de contrato, si un domicilio concreto tendrá racionamiento y qué días.
Con el fin de suplir la posible falta del líquido en las casas y locales que no hayan alcanzado a recoger lo suficiente para pasar las once horas de racionamiento, habrá seis carros de EPM abasteciendo las partes de la ciudad impactadas en rutas que llegarán a los barrios entre las 6:30 p.m. y las 9:30 p.m., según informó el subgerente de Operación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, Fernando Calad.
“Lo que se recomienda es no almacenar más de la cuenta y si les sobra agua, usarla después para labores del hogar como el aseo, con el fin de no desperdiciar el líquido en estos tiempos de escasez”, apuntó Calad.
Según el directivo de EPM, se espera que en octubre y noviembre haya de nuevo algunas lluvias y de esta manera se recuperen las fuentes de agua de la ciudad, así como los embalses con los cuales cuenta la empresa de servicios públicos; sin embargo, habrá una evaluación constante de los resultados de la medida asumida para ver si es necesario prolongarla, atenuarla o tomar otras determinaciones.
Tambien le sugerimos ver: ¡Se encienden alertas! Colombia ya vive racionamiento técnico de energía, ¿eso qué significa?
No obstante, las perspectivas no son muy optimistas, toda vez que se estima que probablemente haya una fase más aguda de El Niño entre los meses de enero a marzo de 2027, por lo que se considera probable que haya que tomar medidas adicionales a principios del próximo año.