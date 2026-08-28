Andreas Leknessund encontró su premio en la Vuelta a España al ganar séptima etapa; así les fue a los colombianos

El ciclista noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) tuvo la recompensa a su osadía al ganar este viernes la séptima etapa de la Vuelta a España, de 149,8 kilómetros entre Vall d’Alba y Valdelinares, donde los colombianos Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost) e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) alcanzaron a ilusionar y, al final, se situaron entre los diez mejores de la fracción de alta montaña. Su compatriota Harold Tejada (Astana) aguantó entre los favoritos en el exigente ascenso final y escaló al noveno lugar de la general. Por su parte, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) protegió sin problemas el maillot rojo de líder, que luce desde la primera fracción en Mónaco, y además sacó más ventaja a sus inmediatos perseguidores. Lea aquí: Pogacar ganó la sexta etapa de la Vuelta, aunque su exceso de ambición genera preguntas; Tejada ya es top-10 En la segunda llegada en alto de la presente edición, con la meta a casi 2.000 metros de altitud tras 9,8 kilómetros de subida, Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa tuvieron protagonismo al meterse en uno de los grupos de fugados, y arribaron en los puestos quinto y sexto de la fracción, a 1:13 y 1:16, en su orden.

Leknessund, quien estuvo prácticamente todo el día rodando en cabeza del recorrido, fue finalmente el hombre más fuerte de la jornada. En el Giro de Italia anterior, el corredor de 27 años batalló seis veces entre los fugados en busca del triunfo, pero no se le dio. Ahora, en su primera Vuelta a España, vio reflejado el premio a su insistencia, logrando, de paso, su octavo triunfo como profesional. Lo escoltaron en la etapa su compatriota y compañero de equipo Tobias Halland Johannessen, a 34 segundos, y el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), a 47. Entérese: Brennan ganó otra vez en la Vuelta a España y Tejada empieza a mostrarse en la montaña

Entre tanto, lo de Sosa y Rodríguez ratifica el gran nivel en el que se encuentran, sobre todo cuando llega la montaña. A comienzos de año fueron segundo y tercero, respectivamente, en la exigente prueba de ruta del Campeonato Nacional en Zipaquirá, luego de protagonizar un gran mano a mano con el vencedor, Egan Bernal (Netcompany-INEOS). Le puede interesar: 134 escarabajos y legado de gloria: esta es la historia de Colombia en Vuelta a España En la clasificación general de la Vuelta, Pogacar aventaja ahora por 3.50 minutos al español Enric Mas (Movistar Team) y por 4.50 al esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe). El mejor colombiano ubicado es Harold Tejada, noveno lugar, y cede 7.46 frente al líder. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este sábado se recorrerán 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco, en una jornada que aparece como la llegada ideal para los velocistas. Bloque de preguntas y respuestas