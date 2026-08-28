El viaje familiar que terminó en pesadilla: colombianos fueron detenidos por ICE en un aeropuerto de Atlanta

Lo que comenzó como un viaje en familia para celebrar un cumpleaños en las playas de Florida terminó en una pesadilla para Sofía Pineda, sus padres y su novio, Nicholas Kim, quienes estaban a punto de abordar un vuelo en el aeropuerto de Atlanta cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los detuvieron.
Los Pineda son originarios de Armenia, Colombia, y ahora enfrentan un proceso de deportación. Sin embargo, buscan obtener la libertad bajo fianza para continuar con su defensa de la solicitud de asilo mientras permanecen en libertad.
Sofía había decidido viajar en avión a Florida, pues hacerlo por tierra les habría tomado más horas y el trayecto habría sido más agotador, especialmente para un viaje de apenas un par de días en la playa.