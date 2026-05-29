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Estudio revela que 61 % de universitarios evaluados de Medellín reportó ideación suicida

El trabajo fue realizado por una docente e investigadora del Politécnico Grancolombiano.

  • Los estudiantes universitarios enfrentan desafíos de estrés que, en algunos casos, los llevan a pensar en el suicidio. Al menos este es un hallazgo realizado por una investigación liderada por la doctora Tatiana Castañeda. Fotos: EL COLOMBIANO y cortesía.
    Los estudiantes universitarios enfrentan desafíos de estrés que, en algunos casos, los llevan a pensar en el suicidio. Al menos este es un hallazgo realizado por una investigación liderada por la doctora Tatiana Castañeda. Fotos: EL COLOMBIANO y cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El 64 % de los síntomas depresivos y el 45 % de la ideación suicida reportados por estudiantes universitarios de Medellín estarían relacionados con el estrés académico, según un estudio liderado por Tatiana Castañeda, docente e investigadora del Politécnico Grancolombiano. Además, un 57 % de los jóvenes evaluados presentaron síntomas depresivos, un 40 % síntomas de ansiedad y un 61 % reportó ideación suicida.

El estudio, aplicado a 1.150 estudiantes, analizó la relación entre las exigencias académicas y distintas afectaciones en la salud mental. Según Castañeda, psicóloga, magíster en psicología clínica y doctora en psicología, el objetivo era identificar qué factores incidían con mayor fuerza en el deterioro emocional de los estudiantes y cuáles podían ser los mecanismos de protección frente al estrés.

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“Lo que encontramos es que los niveles de estrés académico son factores que explican hasta el 64% de los síntomas depresivos reportados por los estudiantes”, le dijo la investigadora a EL COLOMBIANO. Agrega que el modelo aplicado también permitió establecer que el estrés académico explicó cerca del 45% de los síntomas asociados con ideación suicida.

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Los resultados muestran que buena parte de los estudiantes que reportaron altos niveles de depresión e ideación suicida también manifestaron mayores cargas de estrés académico. De acuerdo con la investigación, muchos consideran el ingreso a la universidad y las exigencias asociadas al rendimiento académico detonantes o factores que intensifican dificultades previas en su salud mental.

La edad promedio de los participantes en el estudio era de 27 años. Aunque el estudio incluyó estudiantes de diferentes rangos de edad, la investigadora indicó que las mayores afectaciones emocionales se concentran en los estudiantes que recién ingresan a la vida universitaria. “En los tres primeros semestres es donde más vemos una carga alta en la salud mental, especialmente en el primer semestre, cuando empieza la adaptación a la vida universitaria y aparecen exigencias distintas en términos de rendimiento”, explicó Castañeda.

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La investigación también identificó diferencias relacionadas con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Según los hallazgos, los estudiantes de estratos dos y tres presentaron niveles más altos de estrés académico. El docente explicó que, en muchos casos, estos jóvenes no solo estudian, sino que trabajan, algo que incrementa las demandas diarias y limita el tiempo disponible para cumplir con responsabilidades académicas. A esto se suman condiciones de vulnerabilidad social y económica que pueden aumentar el impacto emocional de las exigencias universitarias.

"Son estudiantes que tienen que responder simultáneamente a las exigencias académicas y laborales. Eso hace que la vida universitaria sea más demandante", afirmó.

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, el estudio encontró que la ideación suicida tuvo una prevalencia más alta en hombres, aunque las diferencias estadísticas no fueron consideradas representativas. Sin embargo, la investigadora relacionó este comportamiento con las dificultades que aún existen para que los hombres busquen apoyo psicológico o social. "Todavía siguen siendo más las mujeres que consultan temas de salud mental y buscan apoyo profesional. En los hombres persisten estigmas frente a la búsqueda de ayuda", indicó.

Más allá de las cifras sobre ansiedad, depresión o ideación suicida, el estudio también identificó factores protectores frente al estrés académico. Uno de los principales fue la existencia de redes de apoyo social. De acuerdo con Castañeda, los estudiantes que perciben apoyo familiar, cuentan con grupos de amigos sólidos o tienen relaciones sociales estables que presentan menores niveles de afectación emocional frente a las exigencias universitarias.

Otro elemento identificado como protector fue la llamada “revaluación positiva”, concepto utilizado en psicología para describir la capacidad de resignificar situaciones difíciles y asumirlas como experiencias temporales o manejables. Según Castañeda, cuando los estudiantes interpretan un mal resultado académico como un fracaso definitivo, la carga emocional aumenta. En contraste, quienes logran entender esas dificultades como situaciones pasajeras o experiencias de aprendizaje muestran menores niveles de estrés y afectación emocional.

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La investigadora señaló que estos hallazgos representan un llamado para que las instituciones de educación superior fortalezcan las estrategias de prevención y atención temprana en salud mental. Entre las recomendaciones planteadas están la implementación de programas de manejo del estrés, formación en habilidades de afrontamiento, fortalecimiento de redes de apoyo entre estudiantes y mayor acceso a servicios de orientación psicológica, especialmente durante los primeros semestres universitarios.

“El llamado es a que las universidades generen estrategias preventivas y tengan mayor accesibilidad a servicios de orientación psicológica, sobre todo en los primeros semestres, donde vemos más afectaciones en salud mental”, concluyó la investigadora.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el estrés académico afecta la salud mental de estudiantes universitarios?
Según la investigación, las altas exigencias académicas, el rendimiento, la adaptación a la universidad y la presión por cumplir metas pueden aumentar síntomas de ansiedad, depresión e ideación suicida, especialmente cuando se suman dificultades económicas o laborales.
¿Qué estudiantes universitarios tienen más riesgo de afectaciones emocionales?
El estudio encontró mayores afectaciones en estudiantes de primeros semestres, especialmente quienes recién ingresan a la universidad. También observó niveles más altos de estrés en jóvenes de estratos dos y tres que deben combinar estudio y trabajo.
¿Cuáles son señales de alerta de deterioro emocional en universitarios?
Cambios persistentes en el estado de ánimo, aislamiento, pérdida de interés en actividades cotidianas, ansiedad constante, alteraciones del sueño, agotamiento emocional y pensamientos relacionados con desesperanza o autolesión pueden ser señales que requieren atención profesional.

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