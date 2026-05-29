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Luis Díaz dice estar en uno de sus “mejores años” para ir con Colombia al Mundial

El atacante guajiro llega al Mundial lleno de motivación y confianza luego de una gran campaña con el Bayern Múnich, con el que viene de ser campeón.

  • Luis Díaz se alista para jugar su primer Mundial. Es el colombiano con mejor nivel en la actualidad. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Luis Díaz se alista para jugar su primer Mundial. Es el colombiano con mejor nivel en la actualidad. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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El extremo colombiano Luis Díaz, ya consolidado en el fútbol de élite en Europa, aseguró este viernes que está en uno de sus “mejores años” para debutar con la selección de su país en el Mundial de Norteamérica 2026.

El guajiro, de 29 años, asistirá a su primera cita mundialista después de sobresalir en su primera temporada en el Bayern Múnich, que llevó a que sea considerado uno de los mejores atacantes del mundo.

“Está siendo uno de mis mejores años a nivel personal, a nivel futbolístico”, dijo Lucho Díaz en una rueda de prensa tras un entrenamiento de la selección cafetera en Bogotá.

Lea: El emotivo mensaje de Luis Díaz sobre ser convocado por primera vez a un Mundial con Colombia

“Llegó un momento increíble para lo que siempre soñé, que es dejar en alto a nuestra selección”, agregó.

Luis Díaz y el veterano volante ofensivo James Rodríguez son las figuras más destacadas de la lista de 26 jugadores dada a conocer el lunes por el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo.

James, de 34 años y que disputará su tercer Mundial, tras los de Brasil 2014 y Rusia 2018, viene de un primer semestre de año en el que no logró destacar en el Minnesota United de la liga norteamericana (MLS).

“El capitán sigue siendo James Rodríguez”, dijo Díaz después que la prensa lo comparara con el 10.

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Colombia está encuadrada en el Grupo K del Mundial, que se inicia en dos semanas, el 11 de junio, y concluye el 19 de julio.

La debuta en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá selección frente a Uzbekistán el 17 de junio y luego se enfrentará a la República Democrática del Congo y al Portugal de Cristiano Ronaldo.

Recuerde: Con Luis Díaz a la cabeza, estos son los jugadores más valiosos de la Selección Colombia en el Mundial

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Será el primer Mundial de Luis Díaz con Colombia?
Sí. El Mundial de Norteamérica 2026 será la primera Copa del Mundo para Luis Díaz, quien se convirtió en una de las principales figuras ofensivas de la Selección Colombia.
¿Qué papel tendrá Luis Díaz en la Selección Colombia durante el Mundial 2026?
Luis Díaz llega como uno de los líderes futbolísticos del equipo y será clave en el ataque colombiano, acompañado por jugadores de experiencia como James Rodríguez bajo la dirección de Néstor Lorenzo.
¿Qué grupo le tocó a Colombia en el Mundial 2026?
Colombia integra el Grupo K y enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, selección liderada por Cristiano Ronaldo.

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