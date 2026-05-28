Cayó el favorito en Roland Garros: Jannik Sinner sufrió el calor de París y perdió ante Juan Manuel Cerúndolo

El tenista italiano, Jannik Sinner, favorito al título en Roland Garros tras dominar los Masters 1000 de tierra batida previos en el año, sufrió el calor de París, que a la hora del juego por segunda ronda entre Sinner y Juan Manuel Cerúndolo, rondaba los 30 grados centígrados. Para el duelo que se jugó este jueves 28 de mayo, el número uno del ranking ATP llegó con todos los carteles de ganador, sin embargo, sus problemas físicos y la buena competencia del argentino le impidieron poder avanzar a tercera ronda, quedando afuera por primera vez en esta instancia en un Grand Slam desde Roland Garros 2023.
Los dos primeros sets fueron acordes a la lógica. Jannik dominó ganando 6-2 y 6-2, pero al tercer set, donde todo indicaba que Sinner ganaría despues de ir 5-1 arriba, vinieron los calambres y la descompensación gradual del campeón de Roma. Todo cambió para el italiano en el momento que estuvo a un game de ganar el compromiso, justo ahí, inició la remontada de Juan Manuel Cerúndolo, que no perdería más de 3 juegos en el resto del compromiso.
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Al final, el partido terminó 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 a favor de Cerúndolo, quien es hermano menor del también tenista Francisco. El actual número 56 del mundo consiguió la victoria más importante de su carrera. El campeón del ATP de Córdoba en 2021 buscará hacer historia en Roland Garros si logra pasar una ronda más para superar su mejor registro en la competición.