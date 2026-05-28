Cayó el favorito en Roland Garros: Jannik Sinner sufrió el calor de París y perdió ante Juan Manuel Cerúndolo

El tenista italiano, Jannik Sinner, favorito al título en Roland Garros tras dominar los Masters 1000 de tierra batida previos en el año, sufrió el calor de París, que a la hora del juego por segunda ronda entre Sinner y Juan Manuel Cerúndolo, rondaba los 30 grados centígrados. Para el duelo que se jugó este jueves 28 de mayo, el número uno del ranking ATP llegó con todos los carteles de ganador, sin embargo, sus problemas físicos y la buena competencia del argentino le impidieron poder avanzar a tercera ronda, quedando afuera por primera vez en esta instancia en un Grand Slam desde Roland Garros 2023. Los dos primeros sets fueron acordes a la lógica. Jannik dominó ganando 6-2 y 6-2, pero al tercer set, donde todo indicaba que Sinner ganaría despues de ir 5-1 arriba, vinieron los calambres y la descompensación gradual del campeón de Roma. Todo cambió para el italiano en el momento que estuvo a un game de ganar el compromiso, justo ahí, inició la remontada de Juan Manuel Cerúndolo, que no perdería más de 3 juegos en el resto del compromiso. Puede leer: ¡Emperador romano! Jannik Sinner batió a Casper Ruud y completó la colección de Masters 1000 Al final, el partido terminó 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 a favor de Cerúndolo, quien es hermano menor del también tenista Francisco. El actual número 56 del mundo consiguió la victoria más importante de su carrera. El campeón del ATP de Córdoba en 2021 buscará hacer historia en Roland Garros si logra pasar una ronda más para superar su mejor registro en la competición.

“Obviamente yo puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa, porque la verdad no estaba pudiéndole hacer más de tres games por set. Era 6-3, 6-2, 6-1 el partido y creo que se acalambró. Obviamente, mi parte la hice bien, pero no quiero decir que le gané porque fue un tema más de él que de mi parte”, mencionó Cerúndolo pospartido en ESPN. Antes de la victoria de este 28 de mayo de Cerúndolo ante Sinner, el último registro de un triunfo argentino ante un número uno del mundo en un Grand Slam fue obra de Juan Martín del Potro. La “Torre de Tandíl” venció en semifinales del Abierto de Estados Unidos 2018 a Rafael Nadal; ese día, el español también sufrió problemas físicos. Lea aquí: Sinner se paseó ante Zverev para ser campeón por primera vez del Masters de Madrid

Sinner por su lado, dejó claro que se preparará para Wimbledon y tendrá un tiempo de recuperación acorde. El italiano ganó 30 partidos al hilo, haciendose con todos los Masters 1000 del año jugados hasta la fecha: Indian Wells, Miami, Madrid, Montecarlo y Roma. “No me sentía bien en la pista. Estaba en una buena posición, incluso en el tercer set, pero empecé a sentirme muy mareado y sin energía. Aunque estaba jugando un tenis fantástico, hoy simplemente no podía encontrar fuerzas. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil físicamente”, afirmó el italiano en rueda de prensa. Lea también: Carlos Alcaraz no defenderá su título en Roland Garros por lesión: ¿que le sucedió?

Djokovic quedó como favorito

Novak Djokovic, el último integrante del Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal y él) del tenis en el siglo XXI, se posiciona como el favorito para ganar Roland Garros tras la ausencia de Carlos Alcaraz (número 2 del mundo) y la eliminación tempranera de Jannik Sinner. El serbio no gana un Grand Slam desde el 2023, año en que se coronó en el US Open. En 2024 no pudo hacerlo; empero, consiguió la tan anhelada medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Justo en el campo de tierra batida de la Philippe Chatrier, lugar donde consiguió su último gran éxito (medalla de oro olímpica), puede romper el maleficio de más de 2 años sin títulos de Grand Slam. El Joker se encontró con una nueva generación que lo dejaba obsoleto, incluso este año en el Australian Open, logró vencer in extremis a Jannik Sinner en semifinales, pero no logró superar a Carlos Alcaraz en el juego definitivo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sin duda, Alcaraz y Sinner son las nuevas caras del tenis, y para un Djokovic, que si bien es competitivo a más no poder, sus 39 años de edad le pasan factura. Es una oportunidad casi de oro y única para Nole si busca alzarse con su Grand Slam número 25, ya que ni el español ni el italiano están en pelea por la Copa de los Mosqueteros. Además de Djokovic, tenistas como Daniil Medvedev y Sascha Zverev también son candidatos. Le recomendamos leer: Triunfazo de Camila Osorio en Roland Garros para avanzar a tercera ronda de la cita en París Bloque de preguntas y respuestas