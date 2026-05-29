Startup paisa cierra acuerdo con el gigante BYD para vender carros con ayuda de IA hiperrealista

Lo que comenzó como una empresa tecnológica fundada entre Medellín y Nueva York en plena pandemia hoy se convirtió en uno de los acuerdos más ambiciosos entre una startup paisa y el gigante BYD, líder de la industria de vehículos eléctricos. Se trata de Keybe.ai, compañía creada por el emprendedor antioqueño Daniel Agudelo, conocido en el mundo de los negocios como Daniel Jokka. La startup cerró un acuerdo estratégico con BYD para implementar inteligencia artificial en sus procesos comerciales en alrededor de 110 concesionarios en México. En otras palabras, este paisa de 45 años está revolucionando la forma de vender vehículos en la industria automotriz global. Eso, de la mano de Biky, una asesora de ventas generada con IA. El proyecto, que inicialmente arrancará como piloto en México, nació gracias a los resultados que la empresa colombiana obtuvo previamente con distribuidores de BYD y otras marcas automotrices en Medellín y posteriormente en territorio mexicano. Le puede gustar: ¿Qué hacen las startups paisas que levantaron la mayor inversión de riesgo? Daniel Jokka señaló en conversación con EL COLOMBIANO que el acuerdo comenzó a tomar forma después de que la operación de la compañía demostrara mejoras significativas en conversión de ventas y atención comercial. “Comenzamos en Medellín con Autolarte y desde ahí empezamos a ver los números de BYD frente a otras marcas. Lo que funcionó en Medellín lo replicamos en México”, aseguró. Para contexto, Keybe fue una de las empresas seleccionadas por Ruta N para integrar la primera generación de Medellín Next, una estrategia que escogió a 25 startups y scaleups de alto impacto con el objetivo de acelerar su expansión internacional y fortalecer el posicionamiento global del ecosistema tecnológico de Medellín.

Biky, la vendedora creada con IA

La tecnología desarrollada por Keybe.ai opera bajo el producto Biky.ai, una plataforma enfocada en automatizar procesos de ventas y atención al cliente mediante inteligencia artificial. La herramienta utiliza asistentes virtuales, avatares y automatización de procesos comerciales para acompañar al cliente durante todo el ciclo de compra de un vehículo, desde el primer contacto hasta la posventa.

Los fundadores de Keibe Inc (de izquierda a derecha): Caleb Ramos, CRO; Dani Jokka, CEO & Data Architect; y Guillermo Prieto, CFO. FOTO CORTESÍA

Según Jokka, la plataforma cuenta con 16 módulos distintos y busca generar una experiencia comercial más cercana y humana. “Nosotros automatizamos ventas con empatía. Tenemos vendedores IA que ayudan al equipo comercial a hacer mejor su trabajo”, precisó, ya que la finalidad no es reemplazar a ningún empleado, sino ayudarlos en sus tareas. La plataforma incluso incorpora avatares hiperrealistas capaces de interactuar por WhatsApp, chat o redes sociales. De acuerdo con la empresa, cerca del 70% de las personas que conversan con Biky.ai no detectan que están hablando con inteligencia artificial.

México es el mercado clave

Aunque la empresa mantiene operaciones en Colombia, Estados Unidos y México, este último país se convirtió en el principal motor de crecimiento. Actualmente, más del 50% del negocio de Keybe.ai proviene de México, mientras Colombia representa entre el 20% y el 30% de la operación. Para Jokka, la razón es clara: México es uno de los mercados automotrices más grandes del continente y además es estratégico para BYD. “México vende más de 1,5 millones de carros al año y comparte frontera con Estados Unidos. Es un mercado enorme”, afirmó. Según explicó el empresario, para BYD Global México ya es el tercer mercado más importante del mundo, solo por detrás de China y Brasil. Conozca: ‘Boom’ tecnológico en Medellín: crean app que traduce lengua de señas y otra que ayuda a ahorrar

Un acuerdo que puede mover millones de dólares al año

El contrato con BYD México podría representar millones de dólares para la startup colombiana. Aunque el acuerdo inicial tiene una duración mínima de 36 meses, Jokka aseguró que el objetivo es convertirlo en una alianza de largo plazo. La compañía ya tiene presencia en más de 400 concesionarios distribuidos entre México, Colombia, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana y España. Solo en México, la empresa opera en cerca de 300 agencias automotrices. Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que BYD decidió integrar la plataforma desarrollada por Keybe.ai directamente en su operación comercial.

La plataforma BIKY.ai automatiza la atención comercial de los concesionarios y acompaña al cliente desde el primer contacto hasta la posventa mediante inteligencia artificial. FOTO CORTESÍA

El proyecto fue avalado por Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD y considerada una de las figuras más influyentes en la expansión global de la automotriz china. Según Jokka, el equipo tecnológico de BYD en China quedó sorprendido con el desarrollo realizado por el equipo latinoamericano. “Nos dijeron: ‘Esto es lo que hemos querido hacer y no lo hemos logrado’. Ahora quieren llevarlo global”, afirmó. La visión de ambas compañías es que, tras el piloto mexicano, la solución pueda expandirse a concesionarios de BYD en otros mercados internacionales durante los próximos dos años.

¿Qué resultados promete la plataforma?

La empresa asegura que su tecnología permite rastrear el 100% del ciclo de vida del cliente, desde el momento en que una persona muestra interés en comprar un vehículo hasta los servicios posteriores de mantenimiento y renovación. Además, Keybe.ai afirma que puede reducir más del 80% de la carga operativa de los vendedores, automatizando tareas repetitivas como actualización de CRM, seguimiento de clientes y clasificación de leads. La tercera gran promesa está en las ventas.

“Hemos tenido casos con aumentos superiores a tres veces en conversión y tasas de agendamiento”, explicó Jokka. El caso de éxito que llamó la atención de BYD Dentro de los resultados que impulsaron la alianza aparece Grupo Tec de Monterrey, una red de ocho agencias que logró comercializar 13.000 vehículos BYD durante 2025 en México.

Según el comunicado de la compañía, este se convirtió en el caso de éxito número uno de BYD en ese país. Ronald Galasso, directivo de Grupo Tec, aseguró que la plataforma ya hace parte central de su operación. “Para mí Biky no es un proveedor, es un aliado. Ha sido clave en el crecimiento de nuestras ventas digitales”, afirmó. Lea también: Las 10 empresas de Colombia que más inversión recibieron en 2025, según KPMG

La historia de Keybe

Keybe.ai nació en enero de 2020 entre Medellín y Nueva York, inicialmente enfocada en la industria del entretenimiento y la hospitalidad. Sin embargo, la llegada de la pandemia cambió completamente el rumbo del negocio. Daniel Jokka comentó que empresas colombianas como Pintuco y Autolarte necesitaban vender de forma remota mientras sus vendedores permanecían en casa, lo que llevó a la startup a desarrollar soluciones comerciales a través de WhatsApp, Instagram y plataformas digitales. “Empezamos a construir la plataforma ayudando a nuestros clientes a afrontar la pandemia y ahí explotó el crecimiento”, recordó. A partir de ese momento, la industria automotriz comenzó a consolidarse como el principal nicho de mercado de la compañía. Entérese: Antioquia creció por encima del país en generación de empresas de base tecnológica: hay 135 nuevas startups paisas

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