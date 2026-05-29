Startup paisa cierra acuerdo con el gigante BYD para vender carros con ayuda de IA hiperrealista

Lo que comenzó como una empresa tecnológica fundada entre Medellín y Nueva York en plena pandemia hoy se convirtió en uno de los acuerdos más ambiciosos entre una startup paisa y el gigante BYD, líder de la industria de vehículos eléctricos.
Se trata de Keybe.ai, compañía creada por el emprendedor antioqueño Daniel Agudelo, conocido en el mundo de los negocios como Daniel Jokka. La startup cerró un acuerdo estratégico con BYD para implementar inteligencia artificial en sus procesos comerciales en alrededor de 110 concesionarios en México.
En otras palabras, este paisa de 45 años está revolucionando la forma de vender vehículos en la industria automotriz global. Eso, de la mano de Biky, una asesora de ventas generada con IA.
El proyecto, que inicialmente arrancará como piloto en México, nació gracias a los resultados que la empresa colombiana obtuvo previamente con distribuidores de BYD y otras marcas automotrices en Medellín y posteriormente en territorio mexicano.
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Daniel Jokka señaló en conversación con EL COLOMBIANO que el acuerdo comenzó a tomar forma después de que la operación de la compañía demostrara mejoras significativas en conversión de ventas y atención comercial.
“Comenzamos en Medellín con Autolarte y desde ahí empezamos a ver los números de BYD frente a otras marcas. Lo que funcionó en Medellín lo replicamos en México”, aseguró.
Para contexto, Keybe fue una de las empresas seleccionadas por Ruta N para integrar la primera generación de Medellín Next, una estrategia que escogió a 25 startups y scaleups de alto impacto con el objetivo de acelerar su expansión internacional y fortalecer el posicionamiento global del ecosistema tecnológico de Medellín.