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Final de la Champions: Luis Enrique dice que PSG y Arsenal son “dos ideas que se parecen con esquemas diferentes”

El entrenador español del PSG, Luis Enrique, afirmó este viernes que tanto su equipo como su rival el sábado en la final de la Champions, el Arsenal, representan “dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes”.

  • Luis Enrique va por su segunda Champions al frente del PSG. FOTO: X-CHAMPIONS LEAGUE
    Luis Enrique va por su segunda Champions al frente del PSG. FOTO: X-CHAMPIONS LEAGUE
Agencia AFP
hace 3 horas
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Aunque el PSG es el equipo más goleador de la Champions League con 44 goles, y los Gunners de Mikel Arteta son el menos goleado —seis goles en 14 partidos—, Luis Enrique encontró más similitudes que diferencias entre el campeón de la Ligue 1 y el de la Premier League que se miden este sábado, desde las 11:00 a.m., en la final del máximo certamen de clubes en Europa.

“Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien, pero lo hacemos por caminos diferentes”, declaró el asturiano en conferencia de prensa ante multitud de periodistas acreditados en el Puskas Arena de Budapest.

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Luis Enrique consideró que el Arsenal es “merecedor” del título de la Premier: “Fue el mejor equipo y el más consistente”.

Hemos tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas, siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final, uno nunca sabe cuándo va a volver a una final”, declaró “Lucho”, que podría conquistar su tercera Champions League y la segunda consecutiva al frente del banquillo del PSG.

“Superar el ruido”

“Buscamos mantener la concentración en lo importante, no tanto escribir la historia, seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo y de Europa”.

Luis Enrique opinó que su equipo sería un justo campeón mañana después del partido “porque no ha habido equipo con peor calendario, eso nos ha permitido crecer, espero que mañana sea una fiesta del fútbol y que pueda ganar el equipo que juegue mejor a fútbol”.

Ganar por primera vez la Liga de Campeones, como podría ser el caso para el Arsenal, puede ser algo “potente como motivación, pero, ¿saben lo que es aún más potente? Ganarla dos veces seguidas”.

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“Una final siempre es difícil, creo que no hay un favorito (el sábado), lo digo sinceramente”, declaró el DT del conjunto parisino.

“No hay motivación mayor que jugar una final de Champions, vamos a ver después del partido quién habrá sido el mejor, yo mantengo la concentración en lo positivo para mi equipo y para lograr el mejor nivel para nosotros”.

Preguntado sobre la amplia victoria ante el Inter de Milán (5-0) en la final del año pasado, Luis Enrique reconoció que lo del año pasado “fue una excepción (...) no era la diferencia real entre PSG e Inter, pero el fútbol es así”.

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Pero el técnico español de 56 años se mostró consciente de la volatibilidad del éxito en el fútbol, y de la exigencia constante de inmediatez en los resultados.

“Alrededor de un equipo como el PSG siempre hay mucho ruido, y si uno pierde un partido, aunque hayas ganado mucho siempre hay ruido, para ser jugador del PSG tienes que estar preparado para superar ese ruido, hemos demostrado en las tres últimas temporadas que somos un equipo que juega y que compite con mucho placer, y que hemos competido con constancia”, explicó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora es la final de la Champions League 2026 en Colombia?
El partido entre el PSG y el Arsenal se juega este sábado 30 de mayo de 2026 a las 11:00 a.m. (hora colombiana).
¿Dónde se juega la final de la Champions League 2026?
La sede oficial de la gran final es el estadio Puskas Arena ubicado en la ciudad de Budapest, Hungría.
¿Cuántas Champions ha ganado el PSG?
El PSG busca ganar su segunda Champions League consecutiva bajo la dirección de Luis Enrique, tras haber conquistado su primer título histórico en la edición del año pasado frente al Inter de Milán.

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