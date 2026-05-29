Mikel Arteta y Arsenal se preparan para la final de Champions contra PSG: “La ambición es aún mayor”

“Ha sido una preparación muy buena, positiva, estamos aquí porque merecimos estar aquí y mañana vamos a tratar de merecer también ganar”.

“La ambición es aún mayor, hemos ganado un título y ahora queremos el segundo, hablamos de esto como una plataforma que te lleva a mejores destinos”, declaró el técnico del Arsenal, el español Mikel Arteta en conferencia de prensa desde el Puskas Arena, estadio de la final. “Quiero que los jugadores confíen y sepan que podemos ganar”, agregó el técnico vasco, que se mostró optimista respecto a las posibilidades de su equipo.

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Campeón de la Premier League por primera vez desde 2004, Arsenal, con el colombiano Cristhian Mosquera, buscará este sábado, desde las 11:00 de la mañana, su primer título de la Champions League en la que será su segunda final de la máxima competición europea tras la perdida ante el FC Barcelona en 2006. Su rival será el PSG.

“Cuando veo a los jugadores, veo el deseo, las ganas de jugar la final, es el mayor partido de fútbol, todo el mundo quiere formar parte de él”, afirmó Arteta, quien no escatimó palabras de elogio hacia el inquilino del banquillo contrario el sábado.

Luis Enrique “siempre ha sido una referencia, incluso cuando era jugador, fue un jugador muy especial y luego un entrenador muy especial, es siempre una fuente de inspiración para mí”, confesó.

Preguntado sobre la partida de ajedrez que mantendrá con Lucho en el partido del sábado, Arteta reconoció la importancia de la estrategia, pero relegó esa batalla a la importancia de los jugadores.

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“La Champions es muy táctica, pero al final es la calidad individual de los futbolistas lo que decide los partidos”.

Antes que Arteta, tomaron la palabra dos de los principales exponentes de la gran temporada del Arsenal, el extremo de la cantera del club Bukayo Saka, y el centrocampista noruego Martin Odegaard.

“Conocemos la historia del club y sabemos que mañana podemos escribir historia como jugadores y ganarla por primera vez”, afirmó el internacional inglés.

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“Hacía 22 años que no ganábamos la Premier League y ahora por fin lo hemos logrado”, dijo el noruego. “Así que queremos hacer aún más historia y, ya sabes, cuando pruebas lo que es ganar y levantar un trofeo, sabes lo bien que se siente”, valoró por su parte el capitán noruego.

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