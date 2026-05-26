¿El estrés crónico nos hace menos inteligentes? Esto dice la ciencia

Investigaciones previas han demostrado que la integración de la memoria ocurre en el hipocampo, una región cerebral con numerosos receptores sensibles a los mediadores del estrés. En este contexto, el equipo examinó cómo el estrés psicosocial agudo puede afectar este proceso. El trabajo se basa en un estudio de resonancia magnética funcional preregistrado con 121 participantes.

Ahora, una nueva investigación liderada por científicos de la Universidad de Hamburgo (Alemania) documenta otro efecto: el estrés agudo reduce la capacidad de las personas para realizar inferencias basadas en la memoria. Los resultados, publicados en Science Advances, muestran que el estrés psicosocial altera la forma en que el hipocampo vincula los recuerdos, lo que dificulta que el cerebro establezca asociaciones entre eventos separados y extraiga conclusiones.

Seis de cada 10 personas en España afirman que sufren estrés, según datos del Estudio Internacional de Salud Mental del grupo Axa. Esta condición acompaña a miles de personas en su lugar de trabajo, durante las actividades de ocio o en el hogar. La OMS destaca sus consecuencias tanto sobre la salud física como sobre la salud mental.

Las personas practican la integración de la memoria a diario. Se trata de un proceso en dos partes, que implica vinculación e inferencia. Kai Schüren, primer autor del estudio, ofrece una analogía sencilla: “Si un amigo te muestra su nueva Vespa azul claro y, más tarde, ves esa misma scooter estacionada frente a la biblioteca de la universidad, podrías inferir que está estudiando dentro”.

El ensayo se desarrolló en dos fases a lo largo de dos días. El primer día, la cohorte de participantes observó pares de imágenes para crear asociaciones AB. En la analogía de la Vespa, esta sería la etapa en la que una persona aprende a asociar a su amigo con una Vespa azul claro.

Lea aquí: ¿Está listo para enamorarse?, ¿le cae el mismo tipo de persona?: La doctora del Q’hubo responde

Entre las dos fases, los participantes del grupo experimental se sometieron a pruebas de estrés. El segundo día, los participantes observaron pares de imágenes con asociaciones de imágenes BC. En la analogía de la Vespa, esta sería la parte en la que la persona ve una scooter azul claro en la biblioteca de la universidad. Los científicos observaron la actividad del hipocampo de los participantes al ver asociaciones AC en pares de imágenes: la parte cuando la persona infirió que su amigo estaba en la biblioteca.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En general, los resultados mostraron que los participantes estresados no vincularon los recuerdos AB con los recuerdos BC. Posteriormente, los participantes estresados no lograron hacer inferencias sólidas para los pares de imágenes AC.

“Nuestros hallazgos demuestran que el estrés agudo dificulta un mecanismo clave de integración de la memoria, con amplias implicaciones para los ámbitos educativo, legal y clínico”, destacan los autores. Durante el ensayo, no se observó diferencia de género en las respuestas.