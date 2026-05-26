Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El 74 % de los paisas ya piden el servicio de taxi por aplicaciones

Otro porcentaje de la población afirmó solicitar el servicio por llamada telefónica o tomarlo en la calle, al considerarlo una alternativa más rápida dependiendo de la ocasión.

  • Un alto porcentaje de los habitantes de Medellín prefiere pedir el servicio de taxi a través de aplicaciones. FOTO: EL COLOMBIANO
    Un alto porcentaje de los habitantes de Medellín prefiere pedir el servicio de taxi a través de aplicaciones. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El 74 % de los habitantes de Medellín prefieren la comodidad de los dispositivos móviles y optan por solicitar servicios de taxi a través de aplicaciones de movilidad, lo que representa casi tres cuartos de la población.

Así lo reveló un estudio de Ipsos, presentado por Uber, el cual evidenció que el 37 % de los consultados accede a los taxis en la calle, mientras que otro 37 % los solicita por llamada telefónica y el 19 % los pide vía WhatsApp.

Lea también: Todo lo que debe saber sobre las fotomultas que tumbó MinTransporte: así puede reclamar su dinero

Además, el taxi solicitado por apps es la segunda forma de movilidad más utilizada en Medellín, solo por detrás del Metro y Metroplús, y por encima del automóvil particular.

Un estándar que crece gracias a Uber Taxi

El estudio también concluyó que el 73 % de los paisas que usan taxi reconoce a Uber Taxi, la opción de la app en alianza con TaxExpress, como una buena alternativa de movilidad en la ciudad, y el 50% de quienes piden taxi a través de plataformas de movilidad afirmó que prefiere pedir esta opción a través de la app de Uber.

“Los resultados muestran que los usuarios de Medellín reconocen el valor del taxi tradicional y la confianza que le da la app de Uber. Uber Taxi lleva cinco años en Medellín y es un hecho que las personas valoran la accesibilidad y las herramientas de seguridad que ofrece la tecnología”, comentó Camilo Segura, gerente de Comunicaciones para Uber en la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Algunas de las características más valoradas de Uber Taxi por los paisas son:

● Transparencia en el precio final, seguridad, tiempos de espera cortos y calidad en el servicio son las principales razones por las que los usuarios prefieren Uber Taxi.

● El 88% de los usuarios de Uber taxi se sienten muy seguros usando el servicio a través de la aplicación.

● En Medellín, los taxistas registrados en Uber Taxi cuentan con la calificación promedio más alta del país dentro de la app, alcanzando 4.96 estrellas.

“Los resultados del estudio confirman que Uber Taxi, la alianza entre Uber y TaxExpress, ha dinamizado al servicio tradicional de taxi y ha hecho que la experiencia de movilidad en la ciudad sea más competitiva. Con tecnología, la confianza y la percepción de seguridad son cada vez mayores”, concluyó Segura.

Siga leyendo: Estudio aseguró que la seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín incrementó un 53%

Temas recomendados

Transporte
Aplicaciones
Uber
Taxis
Transporte público
Aplicaciones de celular para transporte privado
Taxistas
Estudio
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos