¿Las propuestas de los candidatos presidenciales atienden los problemas centrales del país?

12 temas centran la agenda de propuestas de los cinco candidatos presidenciales que lideran las encuestas de intención de voto. Estos giran en torno a economía, social, seguridad, corrupción, Amazonía, educación, salud, medio ambiente, relaciones internacionales, energía y tecnología.
Un análisis realizado por La Silla Vacía analizó 1.384 propuestas de los cinco candidatos que superan el margen de error en las mediciones: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Sergio Fajardo.
Le puede interesar: El voto joven puede definir la presidencia de Colombia en 2026.
En ese sentido, encontraron que de ese número de promesas 321 son de economía, 300 en temas sociales, 164 en seguridad, 104 en lucha contra la corrupción, 82 de la región Amazónica, 83 sobre medio ambiente, 81 de educación, 73 del sistema de salud, 58 de relaciones internacionales, 54 sobre energía y 37 de tecnología.