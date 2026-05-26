EE. UU. abre nueva investigación penal contra Nicolás Maduro por lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro en medio de dudas internas sobre la fortaleza del proceso judicial que actualmente enfrenta en Nueva York, según reveló CBS News citando múltiples fuentes cercanas al caso.
De acuerdo con la información, fiscales federales en Miami recibieron la orden de iniciar una nueva causa criminal contra Maduro después de que el exmandatario venezolano ya se encontrara bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
La nueva investigación se estaría enfocando en posibles delitos financieros y de lavado de dinero, un componente que, según algunas fuentes citadas por CBS News, no aparece de forma sólida en el expediente que actualmente cursa en Nueva York.