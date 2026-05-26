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EE. UU. abre nueva investigación penal contra Nicolás Maduro por lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó abrir una nueva investigación criminal contra Nicolás Maduro en Miami, mientras crecen las dudas sobre la fortaleza del caso por narcotráfico y armas que enfrenta en Nueva York.

  • La nueva investigación contra Nicolás Maduro estaría enfocada en posibles delitos financieros y lavado de dinero. FOTO: Colprensa.
    La nueva investigación contra Nicolás Maduro estaría enfocada en posibles delitos financieros y lavado de dinero. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro en medio de dudas internas sobre la fortaleza del proceso judicial que actualmente enfrenta en Nueva York, según reveló CBS News citando múltiples fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la información, fiscales federales en Miami recibieron la orden de iniciar una nueva causa criminal contra Maduro después de que el exmandatario venezolano ya se encontrara bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La nueva investigación se estaría enfocando en posibles delitos financieros y de lavado de dinero, un componente que, según algunas fuentes citadas por CBS News, no aparece de forma sólida en el expediente que actualmente cursa en Nueva York.

Nicolás Maduro fue capturado en enero de 2026. FOTO: AFP.
Nicolás Maduro fue capturado en enero de 2026. FOTO: AFP.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano a comienzos de enero de 2026 y trasladados a Nueva York para responder por cargos relacionados con narcotráfico y armas.

¿Cuáles son las acusaciones que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?

El exmandatario enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer armamento de guerra. Tanto Maduro como Flores se declararon “no culpables”.

Siga leyendo: ¿Arrepentido? Desde prisión, Maduro reaparece con mensaje religioso: “Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela”

Según CBS News, la nueva investigación comenzó formalmente alrededor de marzo de este año y quedó bajo la supervisión del fiscal Michael Berger, un reconocido investigador de casos penales internacionales en Miami. En el proceso también participan agentes del FBI, Homeland Security Investigations y la División de Investigación Criminal del IRS.

La apertura del nuevo caso coincide además con la reciente deportación a Estados Unidos de Alex Saab, quien fue acusado de participar en una presunta red de lavado de dinero relacionada con el programa venezolano CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción.

Siga leyendo: Esta es la acusación contra Alex Saab en una corte de Florida: conspiración para lavar dinero, sobornos y empresas fantasma

Saab ya había estado dos años preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero tras ser extraditado desde Cabo Verde. Sin embargo, fue indultado por el entonces presidente Joe Biden en 2023 y regresó a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro.

Ahora, el empresario colombiano vuelve a enfrentar acusaciones relacionadas con lavado de dinero y corrupción vinculadas al programa estatal de alimentos venezolano. La nueva acusación fue presentada en enero de este año, poco después de la llegada de Maduro a Estados Unidos.

La justicia estadounidense estaría detrás de altos mandos venezolanos

El informe de CBS News también indica que investigadores y fiscales en el sur de Florida llevan años intentando vincular directamente a altos funcionarios venezolanos con delitos financieros cometidos en territorio estadounidense, aunque las dificultades para rastrear cuentas y movimientos de dinero han complicado las investigaciones.

Más aquí: Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, fue sacada de Venezuela junto a sus hijos; irían rumbo a Italia

Una de las preocupaciones dentro del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca sería precisamente que el caso abierto en Nueva York contra Maduro no incluye cargos sólidos de lavado de dinero, pese a que la acusación sostiene que facilitó operaciones de narcotráfico y brindó cobertura diplomática para mover recursos provenientes del negocio de la droga.

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Además, algunos expertos consultados por CBS News han expresado dudas sobre la solidez de la acusación que presenta a Maduro como figura central del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta que gran parte de la droga que llega a ese país proviene de rutas vinculadas a Colombia y no necesariamente pasa por Venezuela.

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