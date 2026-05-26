La tragedia que persigue a la familia del exalcalde de Tame, Arauca: asesinaron a su padre y a su hermano, y ahora su hijo fue secuestrado

Alfredo Iván Guzmán Barbacel, de 33 años, hijo del exalcalde de Tame Alfredo Iván Guzmán Tafur, fue secuestrado en la madrugada de este lunes 25 de mayo en el barrio Villa Maestro, en el municipio de Tame, Arauca.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el joven fue interceptado por hombres armados cuando regresaba a su vivienda luego de compartir con familiares y conocidos. Los captores lo obligaron a subir a un vehículo y huyeron hacia un destino desconocido.
El caso es investigado por unidades del Gaula y ocurre en una zona donde tienen presencia estructuras del ELN y disidencias de las Farc.
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Según versiones conocidas por las autoridades, Guzmán Barbacel se movilizaba en motocicleta junto a un familiar cuando fue abordado por al menos seis hombres armados. Aunque intentó resistirse por unos momentos, fue reducido y llevado por la fuerza.
Las primeras hipótesis apuntan a que los responsables habrían salido por el corredor vial entre Tame y Rondón. Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre los autores del secuestro, aunque permanecen abiertas varias líneas de investigación debido a la presencia de estructuras armadas en la región, entre ellas la comisión Martha Helena Barón, del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, y el frente 10 Guadalupe Salcedo del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
Guzmán Barbacel es estudiante de Derecho y trabaja en la Contraloría General en Bogotá. Había viajado a Tame para visitar a su familia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el caso y aseguró que “en este momento está en investigación. Estamos detrás de saber por qué y quiénes están detrás de este delito. El secuestro es uno de los crímenes más atroces y tiene una pena de hasta 40 años”.
Por su parte, el senador José Vicente Carreño Castro publicó un mensaje en redes sociales en el que señaló: “Rechazo categóricamente el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel en Tame. Hago un llamado urgente al respeto por su vida y su pronta liberación. Solicito a @DefensoriaCol y @DiocArauca su valiosa mediación humanitaria para lograr el regreso de Alfredo al seno de su familia”.