A prisión hombre señalado de matar a su mamá e intentar hacer pasar el crimen como un suicidio en Manrique, Medellín

Al ser señalado de dispararle a su mamá mientras dormía y luego decir que se había suicidado, un juez de control de garantías mandó a prisión a Larry Gómez Posada, de 51 años. Las investigaciones habrían establecido su responsabilidad en los hechos que llevaron a su captura, pese a que habría intentado cambiar la versión de lo ocurrido con la mujer de 77 años.
Los hechos por los cuales están procesando a este hombre ocurrieron a las 2:53 de la madrugada del pasado viernes 31 de mayo en la carrera 45 con la calle 66, en Manrique Central, luego de que este hombre llamara a las autoridades para reportar el supuesto suicidio de su mamá, identificada como Luz Rocío Posada Henao.