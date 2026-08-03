A prisión hombre señalado de matar a su mamá e intentar hacer pasar el crimen como un suicidio en Manrique, Medellín

Los hechos por los cuales están procesando a este hombre ocurrieron a las 2:53 de la madrugada del pasado viernes 31 de mayo en la carrera 45 con la calle 66, en Manrique Central, luego de que este hombre llamara a las autoridades para reportar el supuesto suicidio de su mamá, identificada como Luz Rocío Posada Henao.

Al ser señalado de dispararle a su mamá mientras dormía y luego decir que se había suicidado, un juez de control de garantías mandó a prisión a Larry Gómez Posada, de 51 años. Las investigaciones habrían establecido su responsabilidad en los hechos que llevaron a su captura, pese a que habría intentado cambiar la versión de lo ocurrido con la mujer de 77 años.

Tras las primeras investigaciones, efectuadas por los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana, se pudo descartar el supuesto suicidio y se iniciaron las investigaciones por homicidio, aunque en un comienzo a Gómez Posada lo capturaron por porte ilegal de armas, ya que le encontraron la pistola con la que se cometió el ataque.

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De acuerdo con la Fiscalía, “el procesado le habría disparado en el rostro a la víctima mientras dormía en su habitación. Posteriormente, cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, habría manifestado que su madre se disparó accidentalmente mientras manipulaba un arma tipo pistola”.

Los vecinos del sector aseguraron que los hechos de violencia cometidos por el procesado en contra de su madre eran recurrentes y las autoridades ya investigan si esto tendría relación con problemas psiquiátricos por parte de este hombre.

“Las labores de policía judicial evidenciaron que la mujer, de 76 años, al parecer era víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte de su hijo. Asimismo, se estableció que en una ocasión la habría amenazado con incendiar la vivienda donde ambos residían”, indicó el pronunciamiento del ente acusador.

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Durante la inspección al cuerpo sin vida de Luz Rocío, las autoridades incautaron el revólver y 13 cartuchos que serían usados para esta arma. No tenía ninguna documentación que permitiera su porte y se investiga cuál sería la finalidad de su tenencia.