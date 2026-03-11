En 12 minutos, el cerebro puede aprender a identificar las voces creadas con IA

A medida que las herramientas de inteligencia artificial perfeccionan su capacidad para imitar la voz humana, la frontera entre lo real y lo sintético se vuelve más difusa. Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Tianjin y la Universidad China de Hong Kong ha revelado que, si bien las personas fallan habitualmente al intentar identificar vocalizaciones generadas por IA, sus cerebros muestran una respuesta distinta ante ambos estímulos tras un breve periodo de aprendizaje. Le puede interesar: Prótesis inteligentes y neuromodulación: el futuro médico llegó a Medellín La investigación, publicada este lunes en la revista eNeuro, analizó el comportamiento de 30 voluntarios que escucharon frases pronunciadas tanto por humanos como por sistemas de texto a voz (text-to-speech). Los participantes debían juzgar el origen de la voz antes y después de recibir un entrenamiento de apenas 12 minutos. Los resultados confirmaron que los humanos somos ‘poco hábiles’ a la hora de discriminar entre ambos tipos de hablantes, y que este entrenamiento apenas mejoró su capacidad de decisión consciente.

Una ‘huella digital’ en las ondas sonoras

Sin embargo, el análisis de la actividad cerebral mediante electroencefalografía (EEG) contó una historia diferente. A escala neuronal, el entrenamiento provocó que las respuestas ante el habla humana y la de IA fueran mucho más diferenciadas en etapas tempranas y tardías del procesamiento auditivo (específicamente a los 55, 210 y 455 milisegundos). Según Xiangbin Teng, investigador principal del estudio, esto sugiere que el sistema auditivo comienza a captar matices acústicos casi imperceptibles, “aunque las personas aún no sean capaces de convertir esa información en una decisión conductual fiable”. El cerebro empieza a ‘etiquetar’ el habla de la IA de forma distinta, detectando microdiferencias en el ritmo o el tono que la mente consciente todavía no ha aprendido a priorizar.

La brecha entre percibir y decidir