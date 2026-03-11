¿Participación en política? Benedetti habla de elecciones: hubo una “voluntad clara de continuar con las reformas”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio declaraciones que generaron cuestionamientos por presunta participación en política, que no tiene permitida por Ley dado el cargo que ocupa. Las palabras las dio en el Congreso Nacional de Municipios.
“Lo que vimos en las elecciones al Congreso fue una participación activa de la ciudadanía, como lo decía el señor registrador (Hernán Penagos) y un resultado que refleja una voluntad clara de continuar avanzando con las transformaciones sociales que el país viene discutiendo en los últimos años”, aseguró.