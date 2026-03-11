x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 42 minutos
bookmark

Juan Diego Parra-Valencia: la historia de La Batalla de las Bandas de Medellín en 1985

hace 42 minutos
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

El profesor e investigador Juan Diego Parra-Valencia presentó Metal Medallo, un documental que cuenta cómo surgió el movimiento del ultra metal, el heavy metal y el punk en Medellín. Hablamos con él....

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Todos los videos

Ver más