Daniel Felipe Martínez brilla e ilusiona a Colombia con podio en la París-Niza

Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA – hansgrohe) vuelve a dar batalla dentro del pelotón mundial. Después de una temporada difícil debido a los problemas de salud que lo aquejaron, el ciclista colombiano, subcampeón del Giro de Italia-2024, evidenció su gran recuperación al terminar este miércoles segundo en la complicada cuarta fracción de la París-Niza, una carrera que le trae buenos recuerdos y en la que empieza a soñar con un nuevo podio.

Tras ser tercero en la edición de 2022, el cundinamarqués, ahora con 29 años, fue uno de los corredores más combativos en el recorrido de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, donde se impuso el danés Jonas Vingegaard (Team Visma).

La jornada estuvo marcada por numerosas caídas y abandonos provocadas por la intensa lluvia y el fuerte viento. Quien portaba la camisa amarilla de líder, el español Juan Ayuso (Lidl – Trek) se retiró tras caerse a 47 km de la meta.

Entre tanto, el francés Kévin Vauquelin (Ineos), que era segundo, se vio rezagado al fragmentarse el pelotón en numerosos grupos y también se despidió de sus opciones de victoria al perder más de tres minutos.