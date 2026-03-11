x

Daniel Felipe Martínez brilla e ilusiona a Colombia con podio en la París-Niza

El colombiano Martínez cumplió una grata actuación este miércoles en la complicada cuarta fracción de la carrera francesa, en la que ascendió al segundo lugar de la general.

  Daniel Felipe Martínez evidencia un gran nivel en la París-Niza. Este año espera estar en el Tour de Francia. FOTO GETTY
    Daniel Felipe Martínez evidencia un gran nivel en la París-Niza. Este año espera estar en el Tour de Francia. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA – hansgrohe) vuelve a dar batalla dentro del pelotón mundial. Después de una temporada difícil debido a los problemas de salud que lo aquejaron, el ciclista colombiano, subcampeón del Giro de Italia-2024, evidenció su gran recuperación al terminar este miércoles segundo en la complicada cuarta fracción de la París-Niza, una carrera que le trae buenos recuerdos y en la que empieza a soñar con un nuevo podio.

Tras ser tercero en la edición de 2022, el cundinamarqués, ahora con 29 años, fue uno de los corredores más combativos en el recorrido de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, donde se impuso el danés Jonas Vingegaard (Team Visma).

La jornada estuvo marcada por numerosas caídas y abandonos provocadas por la intensa lluvia y el fuerte viento. Quien portaba la camisa amarilla de líder, el español Juan Ayuso (Lidl – Trek) se retiró tras caerse a 47 km de la meta.

Lea: Santiago Buitrago ya roza el top-10 en la Tirreno-Adriático, que domina Isaac del Toro

Entre tanto, el francés Kévin Vauquelin (Ineos), que era segundo, se vio rezagado al fragmentarse el pelotón en numerosos grupos y también se despidió de sus opciones de victoria al perder más de tres minutos.

Con su resultado, luego de estar en fuga 159 kilómetros, Martínez, que arribó a 41 segundos del ganador, escolta a Jonas a 52 segundos en la clasificación general. Tercero es el alemán Georg Steinhauser (EF Education). El huilense Harold Tejada (Astana) es 16°, a 9.17.

Cabe recordar que Carlos Betancur (2014), Sergio Henao (2017) y Egan Bernal (2019) ha sido los colombianos que han conquistado la prueba francesa, que este jueves, en su quinta fracción, tendrá un recorrido montañoso de 206,3 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux.

Colombianos en la Tirreno-Adriático

De otro lado, Fernando Gaviria (Caja Rural) fue el mejor colombiano este miércoles en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, carrera italiana que domina el ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE).

En la etapa más larga de la presente edición de la Carrera de los dos Mares, de 225 km, triunfó el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon). Gaviria cruzó 14°.

En la general, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain) es 10°, a 38 segundos de Del Toro.

Siga leyendo: Ciclista colombiano Santiago Buitrago ganó el Trofeo Laigueglia, en Italia, tras un ataque en solitario

