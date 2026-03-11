Más allá de la foto de Petro: realizadores cuestionan mecanismo para financiar la película sobre el almirante José Padilla

Aquello que comenzó siendo una molestia o un motivo de burla por la participación del presidente Gustavo Petro en la escena de una película de época –la inspirada en la vida del prócer José Prudencio Padilla, protagonizada por el actor Cuba Gooding Jr.– ha tomado otros visos al convertirse en causa de molestia de los realizadores audiovisuales colombianos.
Amplíe la noticia: Críticas por película de almirante Padilla financiada por gobierno Petro: “Más de 30 mujeres han denunciado a Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales”
Algunos miembros del sector han formulado preguntas sobre la asignación de recursos públicos, en particular al mecanismo que sirvió para entregar fondos del sistema de medios públicos RTVC y sobre la transparencia en la estructura financiera del proyecto.
De acuerdo con los cuestionamientos planteados por integrantes del sector, el sistema de medios públicos contaba con una figura denominada “mercado de coproducción”, mediante la cual se abrían convocatorias públicas para que productores presentaran proyectos. En ese esquema, los recursos eran asignados tras un proceso de postulación y evaluación.