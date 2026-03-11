Más allá de la foto de Petro: realizadores cuestionan mecanismo para financiar la película sobre el almirante José Padilla

Aquello que comenzó siendo una molestia o un motivo de burla por la participación del presidente Gustavo Petro en la escena de una película de época –la inspirada en la vida del prócer José Prudencio Padilla, protagonizada por el actor Cuba Gooding Jr.– ha tomado otros visos al convertirse en causa de molestia de los realizadores audiovisuales colombianos. Amplíe la noticia: Críticas por película de almirante Padilla financiada por gobierno Petro: “Más de 30 mujeres han denunciado a Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales” Algunos miembros del sector han formulado preguntas sobre la asignación de recursos públicos, en particular al mecanismo que sirvió para entregar fondos del sistema de medios públicos RTVC y sobre la transparencia en la estructura financiera del proyecto. De acuerdo con los cuestionamientos planteados por integrantes del sector, el sistema de medios públicos contaba con una figura denominada “mercado de coproducción”, mediante la cual se abrían convocatorias públicas para que productores presentaran proyectos. En ese esquema, los recursos eran asignados tras un proceso de postulación y evaluación.

Según la información disponible, esa convocatoria habría contado inicialmente con un presupuesto de 26.000 millones de pesos. Posteriormente, el monto habría sido reducido a 15.300 millones. Paralelamente, se señala que un proyecto cinematográfico sobre Padilla habría recibido cerca de 8.000 millones de pesos mediante asignación directa, equivalente a aproximadamente dos millones de dólares. Lea aquí: Multimillonaria inversión del Gobierno para hacer película sobre el almirante José Padilla con Cuba Gooding Jr. en Colombia Este procedimiento ha generado preguntas dentro del sector sobre la decisión de entregar recursos públicos sin recurrir al mecanismo de convocatoria que tradicionalmente se utiliza para este tipo de proyectos financiados por el sistema público de medios.

Otra de las inquietudes planteadas se relaciona con la estructura financiera del proyecto. Según los documentos contractuales citados por fuentes del sector, Rtvc habría aportado cerca de 8.000 millones de pesos, mientras que la productora responsable del proyecto habría declarado una contribución adicional cercana a los 7.000 millones, registrada “en especie”. La figura de aportes en especie es común en la industria audiovisual e incluye elementos como servicios técnicos, uso de equipos, derechos de guion, investigación, talento artístico o labores de postproducción. Sin embargo, algunos profesionales han señalado que el monto reportado resulta elevado y han solicitado que se detallen públicamente los componentes de ese aporte.

La discusión también se ha extendido al posible uso de los incentivos contemplados en la Ley de Cine. Para acceder a los certificados tributarios previstos en esa normativa, las producciones deben cumplir una serie de requisitos y contar con inversionistas que aporten recursos económicos al proyecto. En ese sentido, algunos miembros del sector han planteado dudas sobre la posibilidad de que los aportes en especie puedan acceder a los beneficios tributarios diseñados para inversiones monetarias. De acuerdo con especialistas en producción audiovisual, esos incentivos están destinados principalmente a inversionistas que aportan capital directo al proyecto. Adicionalmente, se han formulado preguntas sobre el modelo de recuperación financiera de la película. En el mercado audiovisual, las producciones suelen recuperar su inversión mediante diferentes “ventanas” de explotación, que incluyen exhibición en salas de cine, plataformas digitales, televisión por cable y televisión abierta. Le puede interesar: Jorge Zapata, el artista que retrata la pobreza, los bares, los borrachos y la prostitución de Medellín Existe un gran escepticismo sobre la viabilidad financiera del proyecto, que tiene un costo estimado de 4 millones de dólares. Estimaciones habituales indican que, en promedio, cada espectador representa aproximadamente un dólar de retorno, lo que implicaría alcanzar varios millones de asistentes para cubrir la inversión. Ante este panorama, la venta de derechos a plataformas de streaming o acuerdos de distribución internacional suele convertirse en un componente clave del modelo financiero de una película.

Bloque de preguntas y respuestas