Atención: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro y tráfico de influencias por lujoso apartamento

Después de meses de espera y de investigaciones que parecían estancadas, la Fiscalía General finalmente dio un paso concreto en los procesos relacionados con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas confirmó que radicará dos solicitudes de formulación de imputación en su contra, dando movimiento a casos que involucran tanto la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro como supuestas irregularidades en negocios personales y contratos públicos.
El primer proceso se centra en la violación de topes de campaña. Roa, quien fue gerente de la campaña del Pacto Histórico, está siendo investigado por superar los límites legales de financiamiento previstos para este tipo de eventos electorales. Las pruebas reunidas por la Fiscalía, según indicó González Flechas, son contundentes y servirán de base para la imputación de cargos ante los juzgados correspondientes.