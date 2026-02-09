x

Video | Shakira sufrió fuerte caída durante un concierto en El Salvador: “No se preocupen, que soy de caucho”

La cantante se tropezó mientras interpretaba Si te vas en su primera fecha en San Salvador y se tomó con humor su impasse. Esto fue lo que le sucedió.

  • Shakira tiene programados cinco conciertos en El Salvador, dos de ellos fueron este fin de semana. FOTO: Colprensa
    Shakira tiene programados cinco conciertos en El Salvador, dos de ellos fueron este fin de semana. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Shakira nos dio una vez más ejemplo de que si uno se cae, literalmente, hay que levantarse. Este sábado, en el primero de los cinco conciertos que la artista ofrecerá en El Salvador en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la barranquillera sufrió un pequeño tropiezo delante de sus fans, quienes se asustaron, pero a la vez aplaudieron el profesionalismo con el que la artista asumió el accidente durante su puesta en escena.

Lea aquí: Shakira se vio obligada a suspender concierto en Argentina; fue evacuada del escenario

La cantante, que ya había interpretado un par de canciones en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González, de San Salvador, se resbaló y sufrió una caída mientras cantaba Si te vas. De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, la artista perdió el equilibrio mientras bailaba con la base de su micrófono y, al dar un paso con su pie derecho, cayó al suelo en el costado izquierdo del escenario, lo que hizo que se golpeara fuertemente.

Pese al impasse, Shakira se levantó rápidamente y siguió con su presentación, sin detener su interpretación, transmitiendo calma y profesionalismo tanto al público como a su equipo.

De hecho, la cantante, con una sonrisa, pronunció un “ok”, indicando que estaba bien, y luego, con un toque de humor, dijo: “¡Qué caída!”, mientras interpretaba el coro de la canción, lo que provocó una ola de aplausos y la ovación de los asistentes al espectáculo.

Horas después, ella misma se burló de su tropezón y nuevamente dio un parte de tranquilidad por lo sucedido. “No se preocupen, que soy de caucho jajaja”, escribió en una historia de Instagram en la que compartió un video del incidente.

Shakira, que el pasado 2 de febrero cumplió 49 años, inició así su residencia en El Salvador, el único país de Centroamérica incluido en su gira mundial, con la que ya logró un récord Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.

Siga leyendo: La gira LMYNL World Tour convirtió a Shakira en la artista latina más taquillera de 2025

La residencia, que ya tuvo dos fechas este sábado y domingo, continuará esta semana en el estadio Jorge ‘El Mágico’ González con presentaciones programadas el jueves 12, sábado 14 y domingo 15 de febrero. Luego, la colombiana volverá a México para ofrecer otros tres conciertos tras las 12 fechas consecutivas que tuvo el año pasado en ese país en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

