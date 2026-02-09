Rogelio Salmona hizo de Bogotá su galería y el Ministerio de Culturas quiere que su obra se reconozca Patrimonio Mundial de la Humanidad

El Ministerio de las Culturas ha iniciado todo el proceso para que la Unesco incluya la obra del arquitecto colombiano Rogelio Salmona, dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Le puede interesar: Doña Ratona, La Pascasia y Candelaria: el sueño de recuperar el centro de Medellín
La obra de Salmona se caracteriza por su uso del ladrillo y el hormigón visto, elementos que reflejan las raíces latinoamericanas y el contexto urbano. Su obra está marcada por un fuerte compromiso con la comunidad y la creación de espacios que fomentan la interacción social. Además, su enfoque en el agua como elemento arquitectónico, a través de canales y espejos de agua, es un sello distintivo de su trabajo.
Bogotá es su gran galería, donde se encuentran obras imponentes como las Torres del Parque que son edificaciones ejemplo emblemático de su enfoque hacia la vivienda multifamiliar abierta a la ciudad, promoviendo espacios públicos y la continuidad con el Parque de la Independencia.