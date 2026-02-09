El editor de deportes de EL COLOMBIANO, Wilson Díaz, recibió galardón por más de 30 años de aporte al periodismo

En el marco de la celebración del Día del Periodista, este lunes 9 de febrero el Club de la Prensa realizó la entrega de los Premios de Periodismo Manuel del Socorro Rodríguez, distinción con la que se reconoce la trayectoria y el aporte de profesionales destacados del gremio. En esta edición, dos periodistas antioqueños fueron exaltados por su labor: Wilson Díaz y Gabriel Buitrago.

Wilson Díaz, egresado de la Universidad de Antioquia, recibió el reconocimiento en la categoría Prensa. Actualmente se desempeña como editor en la sección de deportes de EL COLOMBIANO, medio en el que ha consolidado una trayectoria de más de 30 años. A lo largo de su carrera ha sido parte de equipos galardonados con importantes distinciones, como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio Rey de España, gracias a sus coberturas periodísticas.

Por su parte, Gabriel Buitrago, conocido en el medio como ‘Gabo’, fue distinguido en la categoría Reportero Gráfico. También graduado de la Universidad de Antioquia, ha dedicado su vida a capturar, a través de la fotografía, la esencia y la belleza de Medellín. Durante su paso por el diario El Mundo obtuvo importantes reconocimientos, y su etapa como docente le permitió transmitir el amor por la imagen y la narrativa visual a nuevas generaciones de fotógrafos.

La ceremonia del Club de la Prensa busca exaltar la excelencia periodística, la ética profesional y el compromiso social de quienes ejercen esta labor fundamental para la democracia. En ese sentido, la distinción a Díaz y Buitrago resalta el trabajo constante y la dedicación de dos referentes del periodismo antioqueño.

Ambos, socios de Acord Antioquia, reciben así un reconocimiento a toda una vida entregada al periodismo y a la fotografía, consolidándose como nombres que enorgullecen al gremio.