¡De película! Macron quedó bloqueado en la calle por caravana de Trump y lo llamó: “Está bloqueado por tu culpa”

Sucedió en el camino de ambos mandatarios en Nueva York cuando el presidente francés intentaba llegar a la Embajada de Francia, pero se encontró con el tráfico paralizado por el paso del presidente estadounidense.

  • Así fue el bloqueo que vivió Macron en las calles de Nueva York tras el paso de la caravana de Donald Trump. FOTOS Captura de pantalla de Brut.
    Así fue el bloqueo que vivió Macron en las calles de Nueva York tras el paso de la caravana de Donald Trump. FOTOS Captura de pantalla de Brut.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

23 de septiembre de 2025
bookmark

No es una noticia falsa ni un montaje de la inteligencia artificial. Sucedió en Nueva York mientras varios mandatarios internacionales están de visita en la ciudad estadounidense tras su participación en la Asamblea General de la ONU.

El medio digital francés Brut registró –gracias a su periodista Rémy Buisine– cómo el presidente de su país, Emmanuel Macron, fue detenido brevemente por la policía al paso de la comitiva de Donald Trump. Posteriormente, Macron llamó a Trump, bromeando sobre la situación.

Evidentemente, el policía le explicaba a Macron que no podía continuar su camino porque ya venía la comitiva presidencial de Trump.

El líder galo se encontraba con su equipo tras salir de la sede de la ONU y le insistía que no la veía, pero el policía reiteraba que la oía, que ya venía.

Tengo diez personas conmigo. Voy a la embajada de Francia”, le dijo Macron al agente de policía, la idea suya era llegar a pie a la embajada. Acto seguido, Macron sacó su celular para llamar directamente a Donald Trump. “¿Cómo estás? Sabes, estoy esperando en la calle porque todo está paralizado por ti”, le dijo.

Puede leer: Trump reaviva la polémica sobre el acetaminofén y expertos en Colombia llaman a un uso responsable

La conversación entre ambos mandatarios continuó y, según el medio francés, Macron aprovechó para proponerle a Trump una conversación sobre Qatar y Gaza. Tras el despeje de la vía Macron pudo seguir su camino a pie, con su comitiva y hasta se tomó fotos con varios seguidores que se acercaron a saludarlo.

Temas recomendados

Presidente de Estados Unidos
Tendencias
Relaciones internacionales
Diplomacia
Asamblea General de la ONU
presidente
Relaciones diplomáticas
Nueva York
Donald Trump
Emmanuel Macron
