Arancel 0% para insumos agrícolas: Gobierno elimina impuestos a 76 productos clave para bajar costos del agro en Colombia

El Gobierno nacional puso en marcha una medida que busca meterle el acelerador a la producción de alimentos en Colombia: el arancel del 0% para 76 subpartidas de insumos agropecuarios, entre fertilizantes, principios activos y productos fitosanitarios clave para el campo. La decisión quedó plasmada en el Decreto 1183 del 8 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), y anunciada oficialmente este 15 de noviembre por el Ministerio de Agricultura. Según la norma, el propósito es dar un alivio temporal a los costos de producción, que siguen marcados por la volatilidad de los precios internacionales y la presión inflacionaria sobre la cadena agrícola. Puede leer: ¡Buena noticia para Colombia! Trump elimina los aranceles para el café

Arancel 0% durante un año: así funcionará la medida

El decreto establece que durante un periodo de un año, contado desde el día siguiente a su publicación, las importaciones incluidas en las 76 subpartidas detalladas en el Artículo 1 gozarán de tarifa arancelaria de 0%. El Gobierno aclara que se trata de una medida excepcional y transitoria, no de un cambio permanente en el Arancel de Aduanas. En otras palabras, no se crea una tarifa cero definitiva, sino que se suspende la vigente para aliviar costos y sostener la competitividad del agro. El decreto también ordena una revisión anual basada en el monitoreo de precios internacionales e indicadores como el Índice de Precios del Productor (IPP) para definir si se mantiene, se ajusta o se desmonta la medida. En palabras del documento: “Es necesario implementar, de carácter urgente, las medidas que se establecen en el decreto, con el fin de mejorar la competitividad de la producción agrícola y agroindustrial del país, teniendo en cuenta el contexto actual de la economía y la estabilización de los precios internacionales de insumos agropecuarios”. Siga leyendo: Gobierno Nacional impondrá aranceles del 35% a importaciones de hierro, acero y aluminio

“La producción agropecuaria está en el centro del crecimiento”: MinAgricultura