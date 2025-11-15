Colombia se despidió de los Play Offs de la Billie Jean King Cup con una caída ante Croacia

El equipo femenino de tenis de Colombia, que disputa la Billie Jean King Cup terminó en 2025 sin lograr la victoria en una de las series disputadas. Ante Croacia las dirigidas por Alejandro González querían cerrar el año con un triunfo, pero al final cayeron 2-1 tras los duelos disputados este sábado. Le puede interesar: Iga Swiatek envió sentido mensaje a Camila Osorio después de retirarse por lesión del Abierto de China, ¿qué dijo? El único triunfo de Colombia en su paso por los Play Offs en Croacia fue lograda por Camila Osorio, quien este sábado venció con parciales de 6-1 y 6-3 a Antonia Ruzic. Los demás compromisos (3 ante República Checa y 2 más ante Croacia) fueron derrotas para las nacionales tanto en sencillos como en dobles.

La jornada del sábado no arrancó bien para las colombianas, lastimosamente, Yuliana Lizarazo quien fue la primera en entrar en acción ante las croatas, se midió ante Petra Marzinco con la que perdió por parciales de 6-3 y 6-0 en hora y 12 minutos de juego. Luego, el turno fue para Camila Osorio quien respondiendo a su favoritismo ganó ante Antonia Ruzic con parciales de 6-1 y 6-3, para igualar las acciones 1-1.

Después, el turno era para el duelo de dobles y el capitán Alejandro González determinó que no lo afrontarían Camila Torres y María Paulina Pérez como lo hicieron el viernes ante República Checa, sino que el dobles tendría como protagonistas a Lizarazo y Osorio. Pero el cambio no resultó y las colombianas perdieron con parciales de 6-4 y 6-3, cerrando así la serie y un año en el que no se ganó ninguna de las series que se disputó. Ahora, Colombia regresará para la temporada 2026 el Grupo I Américas de la Billie Jean King Cup con el objetivo de volver a ganar para regresar al Grupo Mundial.



Siga leyendo: Emiliana Arango ganó en el WTA 500 en Guadalajara y avanzó a los cuartos de final



Preguntas sobre la nota: