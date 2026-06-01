¡De Cali para el mundo! Kapo ganó el premio a Compositor del Año en la música latina

Hay reconocimientos que premian una canción, y hay reconocimientos que premian una historia entera. El que acaba de recibir Kapo pertenece a los segundos. El artista caleño fue nombrado Compositor del Año en la categoría Pop/Latin Rhythm en los Sesac Latina Music Awards 2026, una de las distinciones más respetadas de la industria musical latina, en una gala que reunió en Los Ángeles a las plumas más importantes de la música en español. Entérese: El caleño Kapo cerró su gira en Medellín y ahora busca conquistar México con el Afro Rosa México Tour 2026 Es la primera vez que Kapo levanta este galardón, un premio que no se gana por moda ni por un golpe de suerte, sino por el peso real de las canciones, por las letras que terminan tarareando millones de personas sin saber siquiera quién las escribió.

Detrás de éxitos como ’Más que tú’ junto a Ozuna, ‘Imagínate’ con Danny Ocean y ‘Luna’ al lado de Wisin, hay un compositor que ha sabido convertir lo cotidiano en himnos, y lo emocional en melodía. Lea también: Puro sabor colombiano en los AMAs 2026: así fue la actuación de Maluma y el doble triunfo de Shakira y Karol La ceremonia, celebrada en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, no solo lo reconoció con el premio. También lo invitó a subir al escenario, donde Kapo dejó claro por qué su nombre suena cada vez más fuerte dentro del movimiento afrobeats en español. Frente a una audiencia de colegas, editoras y figuras clave de la industria, el caleño demostró que su talento no se queda en el estudio, sino que florece en cada presentación.

Lo más bonito de todo es lo que representa este premio para un artista que arrancó desde abajo. Pasar de escribir canciones en su natal Cali a ser reconocido como uno de los mejores compositores de la música latina en una gala internacional no es un salto cualquiera.

Este reconocimiento llega en un momento dulce para Kapo, que viene de cerrar con broche de oro sus conciertos por Colombia, una gira que lo llevó por las principales ciudades del país y que dejó a su gente con ganas de más.