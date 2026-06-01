Dólar cierra con una caída de $118 tras elecciones y podría bajar a $3.550 esta semana

Al cierre del mercado cambiario, la divisa estadounidense se ubicó en $3.559,97, es decir, $118,18 por debajo de la TRM del día, que fue de $3.678,15. El volumen transado alcanzó US$1.553 millones a través de 1.858 negociaciones. En la jornada, el dólar tocó un piso de $3.550 y un techo de $3.603,2.
Rodrigo Lama, cofundador y Chief Business Officer de Globa 666, prevé que el dólar mantenga una tendencia bajista durante la semana del 1 de junio, impulsado por la reacción positiva de los mercados a los resultados de la primera vuelta presidencial.
Según el análisis, la moneda estadounidense podría buscar niveles entre $3.550 y $3.600 en la apertura de la semana, reflejando una apreciación del peso colombiano frente a los valores observados al cierre de la semana anterior.
Lama explicó que este comportamiento responde principalmente a la lectura favorable que los inversionistas han hecho del liderazgo de Abelardo de la Espriella en las elecciones del 31 de mayo. El candidato es percibido por los mercados como una figura favorable para la inversión y la actividad empresarial, lo que ha fortalecido el apetito por los activos colombianos.