Venta de carros nuevos en Colombia creció 43% en mayo; eléctricos se dispararon 252%

El mercado de vehículos nuevos en Colombia continuó mostrando señales de recuperación durante mayo de 2026. De acuerdo con los registros de Fenalco y la Andi, durante el quinto mes del año se matricularon 28.136 vehículos nuevos, cifra que representa un crecimiento del 43% frente a mayo de 2025.
Con este resultado, el acumulado entre enero y mayo alcanzó las 128.582 unidades matriculadas, lo que equivale a un incremento del 48% respecto al mismo periodo del año anterior y consolida una tendencia de crecimiento sostenido en la industria automotriz nacional.
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