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En Chocó cayó alias ‘Chalia’, presunto cabecilla del Clan del Golfo que operaba en Antioquia

Este hombre figuraba en el cartel de los más buscados y ofrecían una recompensa de hasta $500 millones por su captura.

  • En el operativo le fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38 y municiones para ambas armas. FOTO Ejército.
    En el operativo le fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38 y municiones para ambas armas. FOTO Ejército.
  • Alias ‘Chalia’ en el cartel de los más buscados por afectación a defensores de derechos humanos. FOTO Ejército.
    Alias ‘Chalia’ en el cartel de los más buscados por afectación a defensores de derechos humanos. FOTO Ejército.
El Colombiano
El Colombiano
hace 51 minutos
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En zona rural del municipio de Belén de Bajirá en el Chocó, el Ejército y la Policía capturaron a José Elías Cortés Velásquez, conocido con el alias de ‘Chalia’ y quien sería presunto cabecilla del Clan del Golfo.

Este hombre es señalado por las autoridades por cometer crímenes en la localidad donde fue detenido y en Riosucio, otro municipio de este departamento. Pero también se le acusa de varios delitos en Antioquia, más específicamente en el Urabá en la localidad de Mutatá.

Lea más: 3 focos de violencia que Gobierno no pudo controlar para elecciones

Versiones oficiales indican que alias ‘Chalia’ tiene cerca de 11 años de trayectoria criminal, y que durante ese tiempo fue ascendiendo de a poco hasta convertirse en una de las piezas clave de esta estructura delictiva.

Tan así que este sujeto figuraba en el cartel de los más buscados, y por su captura se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones.

Alias ‘Chalia’ en el cartel de los más buscados por afectación a defensores de derechos humanos. FOTO Ejército.
Alias ‘Chalia’ en el cartel de los más buscados por afectación a defensores de derechos humanos. FOTO Ejército.

“Su accionar delictivo se extendía por zonas estratégicas de Chocó y Antioquia, donde ejercía control criminal mediante homicidios selectivos, extorsiones, intimidaciones a la población civil, reclutamiento de menores de edad, narcotráfico y acciones armadas contra la Fuerza Pública”, precisó la Séptima División del Ejército a través de un comunicado.

Además, las autoridades indicaron que ‘Chalia’ era el encargado de coordinar parte del tráfico de estupefacientes y fortalecer las economías ilícitas del Clan del Golfo en el Chocó y Antioquia, e incluso, se le señala como uno de los responsables de gestionar la producción y posterior comercialización de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína en ambos departamentos.

Otro de los crímenes en los que, al parecer, estaría involucrado, tendría que ver con el accionar violento en contra de defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familias.

Entérese: Capturan en La Guajira a alias El Gallero, exconcejal señalado de ser jefe del ‘Clan Cotes’ y pedido en extradición por EE. UU.

Este hombre tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Al momento de su captura le fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38 y municiones para ambas armas. Ahora alias ‘Chalia’ deberá responder ante la autoridad competente.

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