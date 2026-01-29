x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Vanidad? Los hombres se están haciendo cada vez más cirugías estéticas en América Latina

Entre 2018 y 2024, el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en hombres aumentó 95%.

  • América Latina y Oriente Medio son las regiones donde los hombres cada vez más recurren a cirugías y otros procedimientos estéticos. Foto Getty.
    América Latina y Oriente Medio son las regiones donde los hombres cada vez más recurren a cirugías y otros procedimientos estéticos. Foto Getty.
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Los hombres recurren cada vez más a la cirugía estética, un fenómeno visible especialmente en América Latina y Oriente Medio, según datos presentados el jueves en París en un congreso mundial del sector.

Le puede interesar: En enero se disparan hasta 35% las inscripciones al “gym”, pero muchos se retiran a los dos meses

Entre 2018 y 2024, el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en hombres aumentó un 95% y los tratamientos estéticos sin cirugía (inyecciones, cuidados con láser, peelings, etc.) en pacientes masculinos crecieron un 116%, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS).

En comparación, la cifra en las mujeres creció 59% y 55% respectivamente.

“Esta dinámica, especialmente marcada en Oriente Medio y América Latina, da cuenta de una profunda transformación de las normas sociales y de una creciente aceptación de los cuidados estéticos por parte de los hombres, aunque solo representan el 16% del total de los procedimientos”, según un análisis de mercado presentado durante el congreso IMCAS, que se celebra hasta el 31 de enero en París.

Según proyecciones adelantadas en el encuentro, el mercado debería mantener un crecimiento medio del 5% anual hasta 2030, en base a la sólida demanda y al aumento del número de pacientes.

Pero se producirá una presión competitiva en aumento, sobre todo en las toxinas botulínicas y las inyecciones de ácido hialurónico, dos segmentos que concentran más de la mitad del mercado mundial de la medicina estética y que representaron 9.600 millones de euros (11.500 millones de dólares) en 2025.

Lea también: Cuidado: trasnocharse aumenta un 16 % el riesgo de infarto, alerta la ciencia

“Hemos entrado en un modo de consumo de la estética, comparado a hace 10 o 15 años cuando podía considerarse algo muy elitista”, precisa a AFP Laurent Brones, experto económico en el IMCAS.

“Las generaciones Z y milenial acceden a la medicina estética mucho antes que las generaciones anteriores”, según el IMCAS.

Estados Unidos, con alrededor del 45% de la cuota del mercado mundial, siguió dominando el mercado global en 2025, contabilizando el mayor número de intervenciones no quirúrgicas con fines estéticos y liderando el segmento de las toxinas botulínicas (56% de la demanda mundial).

Temas recomendados

Hombres
Cirugías
Procedimiento estético
Productos estéticos
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida