¿Vanidad? Los hombres se están haciendo cada vez más cirugías estéticas en América Latina

Los hombres recurren cada vez más a la cirugía estética, un fenómeno visible especialmente en América Latina y Oriente Medio, según datos presentados el jueves en París en un congreso mundial del sector.

Le puede interesar: En enero se disparan hasta 35% las inscripciones al “gym”, pero muchos se retiran a los dos meses

Entre 2018 y 2024, el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en hombres aumentó un 95% y los tratamientos estéticos sin cirugía (inyecciones, cuidados con láser, peelings, etc.) en pacientes masculinos crecieron un 116%, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS).

En comparación, la cifra en las mujeres creció 59% y 55% respectivamente.

“Esta dinámica, especialmente marcada en Oriente Medio y América Latina, da cuenta de una profunda transformación de las normas sociales y de una creciente aceptación de los cuidados estéticos por parte de los hombres, aunque solo representan el 16% del total de los procedimientos”, según un análisis de mercado presentado durante el congreso IMCAS, que se celebra hasta el 31 de enero en París.