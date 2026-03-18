¡No es su internet! Reportan caída mundial de la red social X

Este miércoles, 18 de marzo, usuarios han reportado la caída global de la red social X, de Elon Musk.

De acuerdo con portales como Downdetector, la falla en la aplicación se ha dado a nivel mundial, impidiendo el ingreso a la plataforma tanto en la web como desde equipos móviles.

Además del ingreso, otra de las incidencias reportadas fueron las dificultades para navegar, enviar mensajes directos y compartir publicaciones.

También se han presentado errores constantes al intentar carga la página principal y la imposibilidad de actualizar el contenido.

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