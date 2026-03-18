¿Se puede cambiar la cuenta donde recibe su salario? Mitos y verdades sobre las cuentas de nómina en Colombia

Durante años, millones de trabajadores han asumido que deben recibir su salario en el banco que su empresa decide. Sin embargo, esa idea es equivocada. En Colombia, usted tiene plena libertad para elegir la entidad financiera donde quiere recibir su sueldo. Incluso puede trasladar su cuenta de nómina a otro banco sin pedir autorización a su empleador. La base legal la tiene la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-041 de 2000, estableció que obligar a un trabajador a abrir una cuenta o a escoger un banco específico vulnera su libertad. A esto se suma el Decreto 2555 de 2010, que ratifica el derecho del trabajador a elegir. Lea más: Trabajadores con salario mínimo tendrán nueva subida en el valor de la hora laboral en 2026, ¿por qué?

Cómo cambiar su cuenta de nómina sin pagar costos

El proceso es más sencillo de lo que parece y, además, no tiene costos. Primero, debe acercarse, o hacerlo digitalmente, al banco de su preferencia y abrir una nueva cuenta. Luego, solicita un certificado de titularidad y lo presenta a su empleador para notificar el cambio. No necesita cerrar la cuenta anterior, aunque los expertos recomiendan inhabilitarla para evitar comisiones innecesarias. El traslado no genera multas; ni la empresa ni el banco pueden cobrarle por cambiar su cuenta de nómina. Aunque la solicitud puede hacerse de inmediato, el cambio efectivo suele tardar hasta un mes.

El punto crítico está en el cierre de nómina. En la mayoría de empresas ocurre antes del día 15 y 30 de cada mes. Si el cambio no se reporta a tiempo, puede haber retrasos en la consignación. Por eso, la recomendación es doble, informar tanto al banco anterior como al nuevo, y confirmar con su empleador que el cambio quedó registrado. También es clave revisar qué pasará con pagos automáticos (servicios, créditos, suscripciones) para evitar incumplimientos. Las cuentas de nómina pueden quedar exentas del impuesto del 4x1.000. Para lograrlo, debe solicitar al banco el “desmarque”, un trámite sencillo que permite que esa cuenta quede libre de este gravamen en la mayoría de transacciones. Entérese: “El 4x1.000 frena muchísimo el uso de pagos digitales, hay que desmontarlo gradualmente”: CEO de la fintech Mono

En un entorno de mayor competencia, los bancos y fintech están obligados a ofrecer rentabilidad, beneficios y herramientas para que el salario no solo se gaste, sino que también crezca.

Más opciones: billeteras digitales y fintech entran al juego

El mercado financiero cambió. Hoy no solo los bancos tradicionales reciben nómina. También puede optar por billeteras digitales como Nequi o Daviplata, o por fintech como Lulo Bank o Nu Bank, que ofrecen servicios completos desde el celular. Esto ha abierto la competencia y, con ella, mejores beneficios para los usuarios. El problema no es solo dónde recibe su salario, sino qué pasa después. Según cifras de Davibank, el 46% del ingreso se destina a obligaciones y servicios en los primeros días, y otro 27% se retira para consumo cotidiano. Es decir, el 73% del dinero se mueve casi de inmediato. Esto reduce la capacidad de ahorro y planificación. “El salario no debería ser solo un ingreso que se consume en los primeros días, sino una oportunidad para construir bienestar financiero”, señaló Jorge Rojas, CEO de Davibank. Por su parte, Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, afirmó: “buscamos que las personas no solo reciban su salario, sino que puedan administrarlo mejor, invertirlo en dólares, hacerlo rendir con rentabilidad y acceder a un ecosistema financiero más amplio desde una sola aplicación”. En contexto: ¿Dónde rinde más el dólar en Colombia? Estos son los bancos, fintech y plataformas para ahorrar en dólares en 2026

1. Lulo Bank: rentabilidad y acceso a inversión desde la nómina

Las nuevas propuestas buscan que la cuenta de nómina no sea solo un canal de pago, sino una herramienta de crecimiento financiero. “Durante mucho tiempo el salario ha permanecido estático sin generar valor. En Lulo creemos que ese ingreso puede convertirse en una herramienta para crecer financieramente desde el primer día”, explicó el CEO de Lulo Bank. Con Lulo Pro, los usuarios acceden a beneficios como: -Rentabilidad de hasta 10% E.A. en ahorro -Cashback de 1% con débito y hasta 2% con crédito -Cero cuota de manejo y transferencias gratuitas -Retiros sin costo en la red Servibanca -Transferencias inmediatas mediante Bre-B Además, permite convertir dinero a dólares digitales (USDC) o euros digitales (EURD), e invertir en activos como Bitcoin, Ethereum o Solana. En estos saldos digitales, se pueden obtener rendimientos de hasta 2,7% E.A., lo que funciona como alternativa frente a la devaluación. Siga leyendo: Así funciona Lulo Pro, la nueva cuenta Lulo Bank, que da 10,5% de rentabilidad y cashback en compras

2. Davibank: crecimiento impulsado por cuentas de nómina

Para Davibank, la nómina se convirtió en un motor clave. Actualmente, estos clientes representan el 19% del total activo, y uno de cada tres nuevos usuarios en 2025 llegó por este producto. En el último año se abrieron más de 70.000 cuentas de nómina, y el 32% de los nuevos clientes provino de este segmento. Todo se gestiona desde una app con más de 73 funcionalidades. Entre sus beneficios están: -Sin cuota de manejo -Retiros ilimitados sin costo en más de 2.800 cajeros -Más de 580 oficinas para pagos y depósitos -Tasas preferenciales en crédito, ahorro e inversión -Rentabilidad diferencial en bolsillos y CDT -Asistencias como traslados al aeropuerto o citas médicas -Adelanto de hasta 50% del salario sin intereses Lea aquí: Así es Davibank, la nueva marca con la que Davivienda Group refuerza su transformación tecnológica

David Vélez, CEO de Nubank.

3. Nu Bank: transparencia y control total del dinero

Otra alternativa es convertir la Cuenta Nu en cuenta de nómina. Este producto permite recibir el salario y manejarlo con enfoque en transparencia y simplicidad. Entre sus principales beneficios están: -Sin cuota de manejo ni costos ocultos -Cajitas de ahorro para organizar metas financieras -Sin saldo mínimo requerido -Transferencias gratuitas -Pagos fáciles mediante PSE -Transferencias inmediatas con Bre-B -Atención al cliente 24/7 Además, ofrece control en tiempo real sobre los movimientos, lo que mejora la toma de decisiones financieras. Entérese: Nubank del paisa David Vélez, único neobanco entre los cinco con más saldos de cuentas de ahorro: este es el top

Mitos y verdades sobre la cuenta de nómina