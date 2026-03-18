Reserva Federal mantiene tasas sin cambios y el dólar en Colombia cierra al alza

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia por segunda reunión consecutiva. Así, siguen en un rango entre 3,5% y 3,75%.
La decisión estuvo en línea con las expectativas del mercado y refleja la cautela del banco central frente al entorno económico global.
En su comunicado, la entidad advirtió que “las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas”, en referencia al impacto del conflicto en esa región.
Según la Fed, la economía estadounidense continúa mostrando señales de crecimiento moderado. El banco central indicó que la actividad económica “se ha expandido a un ritmo constante”.