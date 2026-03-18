Héctor Abad Faciolince es uno de los finalistas del millón de euros del Premio AENA de Narrativa

El escritor antioqueño es el único colombiano entre los cinco finalistas revelados este miércoles en Madrid, España. La presidenta del jurado del Premio AENA de Narrativa, Rosa Montero, anunció que Abad fue uno de los seleccionados para llegar a la ronda final gracias a su más reciente novela, Ahora y en la hora.

Contexto: El nuevo premio literario que pagará más de 4.000 millones de pesos al escritor ganador

Las otras obras que podrían recibir el premio de un millón de euros que ofrece este reconocimiento son Marciano, de la chilena Nona Fernández; Los ilusionistas, del español Marcos Giralt Torrente; El buen mal, de la argentina Samantha Schweblin; y Canon de cámara oscura, del español Enrique Vila-Matas.

El nombre del primer ganador del AENA de Narrativa se conocerá el próximo 8 de abril en Barcelona, España.

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