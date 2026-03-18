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En vivo | Bayern Múnich (1) - Atalanta (0): Harry Kane anotó de penal y la serie se amplía 7-1

Luis Díaz es titular con el cuadro bávaro en el duelo que se disputa en el Allianz Arena de Múnich.

  • El delantero colombiano Luis Díaz será titular con el Bayern Múnich para el duelo ante Atalanta por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. FOTO: GETTY
    El delantero colombiano Luis Díaz será titular con el Bayern Múnich para el duelo ante Atalanta por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. FOTO: GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Con el colombiano Luis Díaz en la nómina titular, el Bayern Múnich vence a Atalanta, 1-0 en el Allianz Arena, a los 24 minutos. Aunque inicialmente el primer lanzamiento fue atajado, el árbitro lo hizo repetir por adelantamiento del arquero.

Ya en el segundo cobro, Kane la mandó al fondo del arco y el Bayern ya gana en casa, aumentando la serie a favor 7-1, para consolidar su paso a los cuartos de final de la Champions League.

Lucho está entre los once elegidos por Vincent Kompany para el compromiso que se disputará a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, y en el país se podrá ver a través de ESPN y Disney +.

Hay que recordar que el guajiro ajusta 19 goles con los bávaros, de los cuales 15 han sido en la Bundesliga con igual número de asistencias.

Siga acá el minuto a minuto ...

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