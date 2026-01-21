Alerta en Colombia por tormenta geomagnética severa: ¿Cómo afectará sus dispositivos y comunicaciones?

Una tormenta geomagnética es una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre causada por una onda de choque de viento solar. En esta ocasión, el IGAC, a través de su observatorio en la Isla de Fúquene, detectó variaciones significativas en el campo magnético debido a una serie de eyecciones de masa coronal provenientes del Sol.

¿Qué es una tormenta geomagnética y por qué ocurre?

La comunidad científica y las autoridades en Colombia permanecen en vigilancia tras la confirmación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sobre una tormenta geomagnética nivel G4 (severa). Este fenómeno, el más intenso registrado en los últimos 20 años, ha puesto en alerta los sistemas tecnológicos del país.

Efectos de la tormenta solar en Colombia: ¿Qué esperar?

Aunque este fenómeno no representa un riesgo directo para la salud humana, sus efectos en la infraestructura tecnológica son considerables. Estos son los puntos críticos:

Fallas en Internet y Telefonía: Las señales de radio de alta frecuencia (HF) pueden presentar interrupciones o bloqueos totales.

Errores en el GPS (GNSS): La precisión de los sistemas de navegación satelital puede verse alterada, afectando desde aplicaciones de transporte hasta la navegación aérea.

Redes Eléctricas: Existe el riesgo de variaciones de voltaje en las líneas de transmisión, lo que podría generar apagones localizados en sistemas vulnerables.

Operación de Satélites: Las empresas de telecomunicaciones están monitoreando sus satélites ante posibles daños en componentes electrónicos por la radiación.

El monitoreo del IGAC: Un evento históricoEl grupo de Geodesia del IGAC ha señalado que este evento alcanza niveles que no se veían desde hace dos décadas. “El monitoreo constante nos permite avisar a los sectores de aviación y energía sobre posibles anomalías” explicaron fuentes técnicas.

Dato Clave: El nivel G4 se categoriza como “Severo” en una escala de 1 a 5, lo que implica que el fenómeno tiene la fuerza suficiente para alterar sistemas de control terrestre.

Recomendaciones ante la alerta geomagnética

Sectores de Aviación: Mantener comunicación constante con los centros de control ante posibles fallos en la navegación.

Empresas Eléctricas: Reforzar el monitoreo de transformadores de potencia.

Usuarios en general: No se alarme si nota intermitencia en sus datos móviles o señal de GPS durante las próximas horas.

Conclusión

Colombia se encuentra en una posición geográfica que permite un monitoreo único a través del observatorio de Fúquene. Seguir las actualizaciones oficiales del IGAC y los servicios meteorológicos espaciales es vital para mitigar los riesgos de esta tormenta solar histórica.