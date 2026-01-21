Alerta en Colombia por tormenta geomagnética severa: ¿Cómo afectará sus dispositivos y comunicaciones?

La comunidad científica y las autoridades en Colombia permanecen en vigilancia tras la confirmación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sobre una tormenta geomagnética nivel G4 (severa). Este fenómeno, el más intenso registrado en los últimos 20 años, ha puesto en alerta los sistemas tecnológicos del país.
¿Qué es una tormenta geomagnética y por qué ocurre?
Una tormenta geomagnética es una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre causada por una onda de choque de viento solar. En esta ocasión, el IGAC, a través de su observatorio en la Isla de Fúquene, detectó variaciones significativas en el campo magnético debido a una serie de eyecciones de masa coronal provenientes del Sol.