Se encadenó para conseguir el medicamento de su madre: el calvario de una paciente oncológica en Bogotá

La lucha de Martha Ofelia Rodríguez, una paciente de 57 años con cáncer de pulmón, no es solo contra la enfermedad, sino también contra un sistema de salud que padece una crisis de medicamentos en todo el país. Luego de meses de interrupción en su tratamiento, su hija, Natali Páez, se vio obligada a encadenarse en una sede de la EPS Famisanar para exigir la entrega del medicamento.
La historia clínica de su madre dio un giro en 2023 cuando fue diagnosticada. Tras no responder a las sesiones de quimioterapia, una junta médica de oncólogos del Instituto Nacional de Cancerología llegó a la conclusión de que el medicamento que podría funcionar en su caso es el que hoy han luchado tanto por conseguir.
Según le relata Natali Paéz a EL COLOMBIANO, la familia ya ha tenido que interponer, en tres ocasiones, acciones de tutela para asegurar la entrega del medicamento. Es necesario recordar que Famisanar es una de las EPS intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro desde el 2023.
“Desde el año 2023, instauramos nuestra primera acción de tutela, ya que FAMISANAR no nos quería entregar el medicamento; recibimos el medicamento hasta el año 2024”, aseguró Páez.
Señaló que tras esa espera, luego de que le entregaran el tratamiento, su madre realizó el tratamiento y, en efecto, “respondió muy bien a la enfermedad”.