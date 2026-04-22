Aerolínea lanzó inusual oferta de trabajo: está buscando un fotógrafo “realmente malo” para viajar a Islandia, ¿por qué?

Si le gusta la fotografía, pero toma las peores fotos del mundo, esta es su oportunidad. La aerolínea islandesa Icelandair ha lanzado una convocatoria inusual que desafía los estándares de la publicidad convencional: buscan a un “anti-fotógrafo”.
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Bajo el lema “¿Se te da fatal la fotografía? ¡Te necesitamos!”, la compañía pretende demostrar que los paisajes de la “isla del fuego y el hielo” son tan impactantes que no requieren de talento técnico para lucir espectaculares en cámara.