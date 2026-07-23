De la Espriella y su posesión en el Cauca: estos son los desafíos y costos de meterse a la “boca del lobo”

La decisión de Abelardo De la Espriella de asumir la presidencia en el Cauca, en una guarnición militar o en otro lugar en Popayán, trasciende la elección de un escenario físico y representa una apuesta simbólica que rompe con más de un siglo de tradición republicana.
La elección de esa región como lugar de posesión transmite un mensaje claro: comenzar la gestión presidencial en el territorio donde el Estado ha enfrentado históricamente sus mayores dificultades por cuenta del recrudecimiento del conflicto armado. Pero también representa uno de los principales bastiones electorales del petrismo.
Ya no solo en este gobierno que termina sino desde hace décadas, el Cauca representa lo que expertos llaman un “enclave histórico”, es decir, la guarida de las Farc y actualmente el centro de operaciones del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia liderada por alias Iván Mordisco, señalado por De la Espriella como uno de sus principales objetivos militares cuando asuma el poder.
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El Cauca es la “boca del lobo” por los hechos de violencia que ocurren casi que a diario: masacres, carrobombas, secuestros, asesinatos de líderes sociales y ataques contra la Fuerza Pública; es uno de los mayores símbolos del deterioro del orden público.
Posesionarse allí envía un mensaje contundente sobre la intención de recuperar la seguridad nacional y de hacer presencia estatal.
Según datos de la Fundación Ideas para la Paz, entre enero de 2022 y abril de 2026, el Cauca y el Valle, ambos en el suroccidente colombiano, sumaron más de 600 ataques ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.
Para esa misma organización, el 2025 fue el año con la cifra más alta de hechos violentos en 15 años. Solo en el Cauca se registraron 175 ataques, lo que representó un preocupante aumento del 52 % en comparación con 2024.
Sumado a eso, la región donde se pretende posesionar De la Espriella ha sido epicentro de una nueva táctica de guerra, con estructuras criminales batiendo récords en la cantidad de ataques con explosivos lanzados desde drones modificados.
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