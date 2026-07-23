Famoso pesebre gigante de Venecia será trasladado a Medellín y hay polémica: ¿qué pasó?

Venecia dejará de brillar con su pesebre, como lo hizo durante 22 años. Una inminente determinación de su creador, motivada por los obstáculos para mantener esta estructura de 400 metros en la iglesia Santuario de San José del pueblo, la llevarán a Medellín para que sea un atractivo más dentro del espectáculo de los Alumbrados Navideños de este 2026. El Colombiano conoció que EPM ya acordó con el dueño de la obra el traslado definitivo del pesebre. Su instalación será en el Edificio Inteligente, hall del primer piso que da hacia Parques del Río. De hecho, ya inició su almacenamiento en bodegas del Centro, y este atractivo, considerado un orgullo del Suroeste antioqueño, y que había dinamizado la economía de la región en la temporada de fin de año, deja el lugar que lo vio nacer. Pero, el traslado del pesebre no ha sido bien recibido por los habitantes de Venecia, que lo consideraban como propio, aunque pertenece a un particular.

Algunos atribuyen la decisión a una supuesta negligencia de la Parroquia que no permitió ceder, para este año, 20 centímetros más a la obra, que en diciembre y enero pasados trajo, según cálculos de su responsable, 150.000 visitantes al municipio. Para Sara Rojas, líder de la Asociación de Comerciantes de Venecia, el pesebre se había convertido en el corazón de la economía local, dinamizando el comercio, especialmente, los sectores hoteleros, gastronómicos y de transporte. Lamenta que no hubiera voluntad suficiente para que permaneciera en el lugar que lo acogió por más de dos décadas y advierte pérdidas económicas incuantificables.

Algunos habitantes de Venecia creen que la parroquia le cerró las puertas al pesebre, al no permitir que se ampliara. Con una pieza gráfica que están distribuyendo, responsabilizan a la iglesia. Imagen: Cortesía

“El conflicto surgió porque el párroco no permitió ampliar el espacio para el pesebre, lo que llevó a su retiro. Hemos intentado gestionar con EPM, la Gobernación y la Arquidiócesis para buscar soluciones, pero hasta ahora no hay avances; pedimos que se dialogue y se reabra el espacio en la iglesia, ya que la economía y el turismo de Venecia dependen de esto”, comenta Rojas. La obra, autoría del arquitecto Luis Fernando Betancur Merino, quien se considera veneciano por adopción (vivió su infancia y adolescencia allí) está concebida como espacio lleno de magia, que transporta a una villa navideña en la que se representan los cuadros típicos de un poblado paisa.

Hoy el pesebre tiene más de 3.000 muñecos, 400 edificaciones, cableado y decoración. “El pueblito ya está siendo más grande que muchos pueblos de Colombia”, anota Betancur, en tanto justificó su determinación de llevarse la obra, que decidió alguna vez entregársela como gratitud a su adorado municipios, a una necesidad de crecer y las dificultades que estaba teniendo mantenerlo la iglesia.

“Se juntaron demasiadas cosas, y te tengo que mencionar el aspecto económico. Me estoy gastando 40, 50 millones de pesos en la elaboración y puesta en funcionamiento cada año. Y nadie me ayuda. El año pasado toqué las puertas del comercio y me colaboraron con 5 millones de pesos, que agradezco mucho. En cuanto al espacio, yo le pedí al párroco que me ayudara, así fuera creciendo 20 centímetros el pesebre. 20 centímetros no son mucho. Y él me dijo: yo tengo que consultarle al obispo. Después me dijo que no que no se podía”, explicó Betancur. Además, añadió el artista, ya el municipio no tenía capacidad en su infraestructura y logística para responder a una estructura grande y a la cantidad de personas que año tras año estaba llegando. “Eran filas hasta de una y dos cuadras, en medio de aguaceros, de oles muy fuertes. Un domingo, que es cuando la gente sacaba el rato para venir, tenía que quedarse, cada que había una misa, que son más de 5 al día. la gente empezaba a reclamar”, acotó. El padre César Augusto Rodríguez, párroco del Santuario San José en Venecia, afirmó que fue una decisión personal del arquitecto dueño de la obra llevársela, porque no cabía en el templo y él quería que siguiera creciendo. “La parroquia siempre estuvo dispuesta a facilitar el espacio y nunca le pidió que se fuera; solo aclaramos que no era posible ofrecerle más. Respetamos profundamente su decisión y mantenemos las puertas abiertas para él. Somos conscientes de que esto puede afectar a la gente del pueblo, pero fue una decisión totalmente a él. Cuando me llamó a comunicarme, él lo que me dijo fue: ya tomé la decisión”, agregó el sacerdote. Mientras Betancur ultima detalles finales para la inauguración del pesebre de Venecia en el Edificio Inteligente de EPM, en Medellín, en un evento en el que estaría, incluso, el alcalde Federico Gutiérrez, los habitantes del municipio del suroeste antioqueño claman por una luz de esperanza que reverse la determinación y que no los lleve a vivir un diciembre oscuro. Bloque de preguntas y respuestas: