Famoso pesebre gigante de Venecia será trasladado a Medellín y hay polémica: ¿qué pasó?

Venecia dejará de brillar con su pesebre, como lo hizo durante 22 años. Una inminente determinación de su creador, motivada por los obstáculos para mantener esta estructura de 400 metros en la iglesia Santuario de San José del pueblo, la llevarán a Medellín para que sea un atractivo más dentro del espectáculo de los Alumbrados Navideños de este 2026.
El Colombiano conoció que EPM ya acordó con el dueño de la obra el traslado definitivo del pesebre. Su instalación será en el Edificio Inteligente, hall del primer piso que da hacia Parques del Río. De hecho, ya inició su almacenamiento en bodegas del Centro, y este atractivo, considerado un orgullo del Suroeste antioqueño, y que había dinamizado la economía de la región en la temporada de fin de año, deja el lugar que lo vio nacer.
Pero, el traslado del pesebre no ha sido bien recibido por los habitantes de Venecia, que lo consideraban como propio, aunque pertenece a un particular.