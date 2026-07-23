Enrique Serrano, el escritor que le hablará al oído a Abelardo para dar la “batalla cultural”

Para entender el “secreto” de la victoria política de Abelardo de la Espriella hay que leer y escuchar a Enrique Serrano López, un intelectual, filósofo, comunicador —y hasta marinero— nacido en Barrancabermeja en 1960; ha escrito casi una docena de libros en donde la historia es el tema recurrente y particularmente nuestra historia en Colombia, aunque ha explorado el cuento, la novela y, sobre todo, el ensayo. Su primer libro de cuentos La marca de España (1997) recibió elogios de Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis.
Desde entonces, ha dedicado su vida a la docencia y fue director del Archivo General en el gobierno de Iván Duque. Su nombre fue noticia esta semana porque el presidente electo lo nombró como asesor presidencial en la “Patria Milagro” “para “asesorar al gobierno en las decisiones propias de la batalla cultural, para razonar y hacer razonables los debates que nos unen como colombianos (...) firme por el conocimiento”.
No es un nombramiento cualquiera. Resulta llamativo que De la Espriella no ha terminado de anunciar a su gabinete completo —faltan carteras clave como Salud o Trabajo, por ejemplo—, pero anunció a Serrano como uno de sus asesores más cercanos con línea directa al próximo jefe de Estado. ¿Por qué?