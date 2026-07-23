Enrique Serrano, el escritor que le hablará al oído a Abelardo para dar la “batalla cultural”

Para entender el “secreto” de la victoria política de Abelardo de la Espriella hay que leer y escuchar a Enrique Serrano López, un intelectual, filósofo, comunicador —y hasta marinero— nacido en Barrancabermeja en 1960; ha escrito casi una docena de libros en donde la historia es el tema recurrente y particularmente nuestra historia en Colombia, aunque ha explorado el cuento, la novela y, sobre todo, el ensayo. Su primer libro de cuentos La marca de España (1997) recibió elogios de Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis. Desde entonces, ha dedicado su vida a la docencia y fue director del Archivo General en el gobierno de Iván Duque. Su nombre fue noticia esta semana porque el presidente electo lo nombró como asesor presidencial en la “Patria Milagro” “para “asesorar al gobierno en las decisiones propias de la batalla cultural, para razonar y hacer razonables los debates que nos unen como colombianos (...) firme por el conocimiento”. No es un nombramiento cualquiera. Resulta llamativo que De la Espriella no ha terminado de anunciar a su gabinete completo —faltan carteras clave como Salud o Trabajo, por ejemplo—, pero anunció a Serrano como uno de sus asesores más cercanos con línea directa al próximo jefe de Estado. ¿Por qué?

La “batalla cultural”

En la retórica de la campaña de De la Espriella, y ahora como presidente electo, la “batalla cultural” es entendida como la disputa ideológica para definir los valores, la narrativa histórica y los principios morales que deben regir al país. En palabras de Serrano en una entrevista con el analista Julio César Iglesias, se trata de “enfrentar el toro de los mitos” que ha movido la izquierda o lo que él llama las “vacas sagradas” como el abogado Rodrigo Uprimny o el fallecido exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, a quienes según Serrano “nadie los ha criticado”, por citar solo dos ejemplos. Ese concepto, asociado a estrategias de narrativa, implica que el poder no solo se ejerce mediante políticas públicas, sino ganando el debate de las ideas frente a discursos de izquierda. Al anunciar el nombramiento, De la Espriella argumentó que “la batalla más importante que libra una nación es la batalla por las ideas”. En efecto, Serrano ha dicho que “la derecha no no está preparada para debatir porque no tiene argumentos muy sólidos”. Su papel, entonces, sería parecido al de personajes como el argentino Agustín Laje o de los chilenos Axel y Johannes Kaiser, representantes de una “nueva derecha” que da fondo y forma a los discursos de dirigentes políticos en el mundo que se consideran libertarios. Laje, de hecho, es autor del libro La batalla cultural: reflexiones críticas para una nueva derecha (2022), una referencia para los nuevos movimientos de outisiders de derecha como De la Espriella. Un ejemplo de la “batalla cultural” es por ejemplo la interpretación de la historia nacional: no asociar exclusivamente Simón Bolívar a movimientos de izquierda. O “combatir” ideas “woke”, es decir, narrativas, posturas y debates públicos que se centran en visibilizar, denunciar y combatir las injusticias sociales, la discriminación y las desigualdades estructurales. ¿Cómo se traduce todo esto en el discurso de De la Espriella y qué papel jugará Serrano?

Discurso de la “Patria Milagro”

En las entrevistas de Serrano en YouTube y en varios fragmentos de sus libros se encuentran referencias históricas o ideas que ha repetido De la Espriella en su discurso. Por ejemplo, hace un par de días cuando anunció que Barranquilla será la “capital alterna” de Colombia, hizo énfasis en que no sería lo mismo que hizo Rafael Núñez, también costeño, con exacervar el centralismo. Lo mismo dijo Serrano en el pódcast Colombia Futuro: “Lo que ha salvado a Colombia han sido las regiones”. Las virtudes que Serrano destacada de De la Espriella es que el abogado tiene “claridad y contundencia” al hablar e incluso destaca que “da la batalla” cuando los periodistas lo cuestionan en entrevistas. Esas cualidades, dice él, le permiten ser exitoso en el país que está más allá de Bogotá: “siendo muy poco bogotano, es muy colombiano”, dice sobre el nuevo presidente y que es “un refresco extraordinario. Hay futuro, antes no lo había. Nace un país nuevo”. Sobre la discusión de la izquierda y la derecha, Serrano opina que hoy en día “ser derecha es sobrevivir”, pero que todos somos de derecha (...) el capitalismo es el único sistema que funciona. Las izquierdas viables son realmente derechas encubiertas”.

Serrano es comunicador social y filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Análisis de Problemas Políticos Económicos del Externado y tiene un PHD en Filosofía. Ha sido profesor de universidades como El Rosario, la Javeriana y la Sergio Arboleda, alma máter del presidente De la Espriella. En su biografía hay un detalle interesante que puede dar pistas sobre el tipo de asesoría que prestará. Serrano cuenta en entrevistas que en su juventud fue marinero en Chile: “En mi camarote escribía cartas, ficciones y una cosa que después llamé latigazos, que eran una especie de aforismos; leí a Cioran por primera vez y a Nietszche, primero en español y luego, con mucho esfuerzo, en francés, en inglés. Mi intención multilingüe fue un verdadero vector en mi vida y esos años me marcaron profundamente”. Allí recuerda que en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet cada día anunciaban por la radio los “éxitos” obtenidos por esa administración que iban desde mejoras locales hasta conquistas estructurales para la vida de los chilenos. Claro, sin querer comparar a De la Espriella con Pinochet, pero algo de esa estrategia que va en la forma de comunicarle al pueblo, será sugerida por Serrano en Presidencia. No es lo único. Serrano, según fuentes, dará línea discursiva en la forma en la que el Ejecutivo debe comunicar ciertas “ideas fuerza” para combatir la oposición liderada por Gustavo Petro e Iván Cepeda. En otra entrevista, Serrano dice: “La palabra memoria ha sido objeto, a mi juicio, de un abuso terrible: se ha convertido en reivindicación. Yo huyo de esa reivindicación y de militar en causas; quiero que se vean a los personajes como se vieron en su tiempo, no como militantes sino como seres que se explican dentro de su propio mundo”. Quizá por eso la palabra milagro tiene un significado mayor. Lea también: De la Espriella designó al escritor Enrique Serrano como asesor presidencial Bloque de preguntas y respuestas: