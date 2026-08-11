Desarrolladores de la Javeriana ganan premio a mejor videojuego con proyecto creado junto a indígenas muiscas

Un videojuego desarrollado en alianza con el Resguardo Muisca de Sesquilé, Cundinamarca, ganó el premio al mejor videojuego en los Premios Príncipe de los Páramos, organizados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Se trata de Hizca, el guardián de los páramos, un proyecto de la Facultad de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana que combina entretenimiento, conciencia ambiental y conocimiento indígena en una propuesta que sus creadores describen como el inicio de una nueva línea en el desarrollo de videojuegos colombianos con sentido social.