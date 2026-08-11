Desarrolladores de la Javeriana ganan premio a mejor videojuego con proyecto creado junto a indígenas muiscas

Un videojuego desarrollado en alianza con el Resguardo Muisca de Sesquilé, Cundinamarca, ganó el premio al mejor videojuego en los Premios Príncipe de los Páramos, organizados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se trata de Hizca, el guardián de los páramos, un proyecto de la Facultad de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana que combina entretenimiento, conciencia ambiental y conocimiento indígena en una propuesta que sus creadores describen como el inicio de una nueva línea en el desarrollo de videojuegos colombianos con sentido social.

El nombre del juego proviene de la lengua muisca y significa curación o medicina. Ese origen no es accidental: el proyecto nació hace más de dos años de una colaboración directa con la comunidad indígena asentada en Sesquilé y fue construido desde su concepción con el conocimiento, la participación y el aval del resguardo. La alianza entre diseñadores industriales y una comunidad indígena como base de un producto de entretenimiento digital es, en sí misma, uno de los elementos que el jurado del premio destacó al momento de elegirlo como ganador. El equipo detrás de Hizca estuvo liderado por el docente e investigador Carlos Torres, con la participación de los diseñadores industriales Andrés Castellanos Molina, responsable de la conceptualización, el desarrollo y la programación, y Sebastián González Álvarez, a cargo del desarrollo, el modelado, la animación 3D y los efectos especiales.

El equipo de Hizca, el guardián de los páramos, conformado por el docente Carlos Torres y los diseñadores industriales Andrés Castellanos Molina y Sebastián González Álvarez de la Universidad Javeriana. FOTO CORTESÍA

Los dos diseñadores, hoy graduados de la Javeriana, comenzaron el proyecto mientras cursaban sus estudios y lo llevaron hasta el reconocimiento nacional. ”Estamos muy felices por el reconocimiento al trabajo de estudiantes, profesores, colegas y especialmente al Resguardo Muisca de Sesquilé”, dijo Torres tras recibir el galardón. Castellanos agregó: “Gracias a la Javeriana por ser la cuna de este proyecto y a todos nuestros allegados que nos han acompañado a hacer crecer este proyecto que nos permite poner el cuidado de los páramos en el centro dentro del juego y en la vida”. Para González Álvarez, el premio tiene un significado que va más allá del reconocimiento al equipo. “Es un premio muy especial para nuestro proceso de crear videojuegos desde Colombia con sentido social y ambiental. Los videojuegos suelen ser vistos únicamente como medio de diversión y entretenimiento, pero también son una poderosa herramienta para concientizar y hacer pedagogía sobre la importancia de nuestros recursos naturales”, señaló. Hizca está disponible en la web hizca.com y plantea una propuesta que sus creadores consideran inédita en el ecosistema local de videojuegos: un producto de entretenimiento digital que pone en el centro la protección de los páramos colombianos y que fue construido en diálogo real con quienes habitan y conocen esos territorios. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: