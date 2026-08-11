La mentalidad de hierro del boxeador paisa Juan Pablo Patiño, el gigante que frenó la hegemonía cubana en Centroamericanos

A los 25 años, en su rostro de tez trigueña ya tiene las marcas del boxeo: cicatrices por un corte en la ceja izquierda que sufrió recientemente durante los Juegos Centroamericanos en República Dominicana, donde fue campeón, y otra cerca de la boca. Pero el paisa Juan Pablo Patiño las toma con naturalidad; sabe que son consecuencia de sus batallas sobre el ring, que, inclusive, en el futuro serán más exigentes.
Acaba de convertirse en el primer púgil colombiano que derrota a un cubano (Fernando Arzola) en la historia de estas justas, dando por terminado un dominio de 44 años, y ese es un premio a su gran esfuerzo.
Han pasado 10 años desde que este habitante de Itagüí (sector de San Pío) se inclinó por el deporte de las “narices chatas”, así sus amigos y familiares pensaran que, por su biotipo, elegiría el baloncesto o el voleibol. Él quiso poner al servicio del boxeo sus 1,93 metros de estatura y 115 kilos de peso, que lo ubican en la división de los +91 kilogramos, o pesos pesados.
Lea aquí: La gesta del boxeador paisa Juan Pablo Patiño: tumbó dominio de Cuba tras 44 años en los Juegos Centroamericanos
A diferencia de su “fiereza” en el cuadrilátero, fuera de él Juan Pablo es un joven tranquilo y amable, de sonrisa serena, quien ha sabido aprovechar las enseñanzas del entrenador del municipio, Carlos Torres, y ahora del técnico Rafael Iznaga en la Selección Colombia. Dice que está muy agradecido por el respaldo de Indeportes Antioquia.
Patiño es profesional en Deporte del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y, mientras estudiaba, se ganaba la vida orientando entrenamientos personalizados. Ahora, tras sus progresos deportivos, está dedicado de lleno al alto rendimiento. Vive en Bogotá, apoyado por el Comité Olímpico, la Federación y Mindeporte, como debe ser, preparando los asaltos más importantes que le den la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde, dicen algunos expertos, tiene opción de medalla si continúa en su buen proceso deportivo.
“Lo primero es conseguir el cupo, luego pensaremos en lo demás”, dice con modestia Juan Pablo, al confesar que lo más difícil ahora es ausentarse de su hogar por largos periodos, donde comparte con su mamá, Margarita Monsalve; su pareja, Estefanía Caro; y su hermano, Rubén. Antes de los Juegos Centroamericanos no pudo verlos durante casi dos meses.
El admirador de Mohamed Ali habló con EL COLOMBIANO de su carrera, sus gustos y de los sueños que apuntan a convertirse en profesional del boxeo.