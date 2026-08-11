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Llega a Medellín el primer Running Clinic para amputados del país, ¿cuándo es?

El Running Clinic reunirá a participantes de cuatro países y tendrá como invitado al campeón paralímpico Heinrich Popow.

  • Medellín será sede del primer Running Clinic realizado en Colombia, con participantes de cuatro países que entrenarán con prótesis deportivas. FOTO: Ottobock
    Medellín será sede del primer Running Clinic realizado en Colombia, con participantes de cuatro países que entrenarán con prótesis deportivas. FOTO: Ottobock
  • Se estima que más de 57 millones de personas viven con una amputación FOTO: Ottobock.
    Se estima que más de 57 millones de personas viven con una amputación FOTO: Ottobock.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 6 horas
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Por primera vez, Colombia será sede del Running Clinic de Ottobock, un programa internacional de entrenamiento especializado para personas con amputación que llegará a Medellín entre el 14 y el 16 de agosto de 2026.

El encuentro reunirá a 15 participantes de Colombia, Brasil, Chile y México, quienes tendrán acceso a jornadas de entrenamiento con prótesis deportivas y acompañamiento de expertos internacionales. Las actividades se desarrollarán en el colegio Deutsche Schule Medellín.

El programa combinará preparación física, acompañamiento clínico y tecnología protésica para trabajar aspectos como técnica de carrera, equilibrio, coordinación, velocidad y adaptación al uso de prótesis deportivas.

Más allá del rendimiento, el objetivo del Running Clinic es contribuir a los procesos de rehabilitación y demostrar que las personas con amputación pueden recuperar movilidad, independencia y participación activa en diferentes espacios de la sociedad.

Se estima que más de 57 millones de personas viven con una amputación FOTO: Ottobock.
Se estima que más de 57 millones de personas viven con una amputación FOTO: Ottobock.

La iniciativa cobra relevancia ante una realidad mundial: se estima que más de 57 millones de personas viven con una amputación, mientras que solo entre el 5% y el 15% de quienes necesitan dispositivos de asistencia logran acceder a ellos oportunamente. En Colombia, entre las principales causas de amputación están las enfermedades vasculares y la diabetes, además de los traumatismos.

Lea más: ¡Como de película de ciencia ficción! Ingenieros crean rodilla biónica para personas con amputaciones

Uno de los invitados principales será Heinrich Popow, campeón paralímpico de atletismo adaptado. El deportista perdió su pierna derecha durante su infancia y posteriormente ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, además de otros títulos internacionales. En Medellín compartirá su experiencia y participará en las sesiones de entrenamiento.

El evento también contará con Daniela Álvarez, embajadora de Ottobock, quien ha promovido mensajes relacionados con resiliencia, inclusión y nuevas oportunidades después de su amputación. A ella se sumará Luis Alberto Cassiani, capitán de la Selección Colombia de Fútbol para Amputados e integrante de la Fundación Daniela Álvarez.

El Running Clinic busca además fortalecer una red latinoamericana de usuarios de prótesis, profesionales de rehabilitación y especialistas clínicos, con el propósito de intercambiar conocimientos y promover iniciativas de inclusión mediante el deporte.

Con más de 25 ediciones realizadas en diferentes países, el programa llega por primera vez a Colombia como una apuesta por integrar deporte, tecnología y rehabilitación.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el Running Clinic?
El Running Clinic es un programa internacional de entrenamiento para personas con amputación que combina deporte, rehabilitación y tecnología protésica. Por primera vez llegará a Colombia, con actividades especializadas en Medellín.
¿Cuándo y dónde será el Running Clinic en Colombia?
El Running Clinic se realizará del 14 al 16 de agosto de 2026 en el colegio Deutsche Schule Medellín. Participarán 15 personas con amputación provenientes de Colombia, Brasil, Chile y México.
¿Cómo ayuda el deporte a las personas con amputación?
El deporte puede fortalecer habilidades como equilibrio, coordinación y movilidad, además de favorecer la independencia y la confianza. Programas como el Running Clinic buscan complementar la rehabilitación mediante entrenamiento especializado y prótesis deportivas.

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