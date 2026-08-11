Llega a Medellín el primer Running Clinic para amputados del país, ¿cuándo es?

Por primera vez, Colombia será sede del Running Clinic de Ottobock, un programa internacional de entrenamiento especializado para personas con amputación que llegará a Medellín entre el 14 y el 16 de agosto de 2026.

El encuentro reunirá a 15 participantes de Colombia, Brasil, Chile y México, quienes tendrán acceso a jornadas de entrenamiento con prótesis deportivas y acompañamiento de expertos internacionales. Las actividades se desarrollarán en el colegio Deutsche Schule Medellín.

El programa combinará preparación física, acompañamiento clínico y tecnología protésica para trabajar aspectos como técnica de carrera, equilibrio, coordinación, velocidad y adaptación al uso de prótesis deportivas.

Más allá del rendimiento, el objetivo del Running Clinic es contribuir a los procesos de rehabilitación y demostrar que las personas con amputación pueden recuperar movilidad, independencia y participación activa en diferentes espacios de la sociedad.