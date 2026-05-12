Pilas con estafas para boletas del Mundial: Sitios falsos se hacen pasar por la FIFA

El Mundial 2026 todavía no empieza, pero los cibercriminales ya juegan su partido. Investigadores de la firma de ciberseguridad ESET identificaron cinco sitios web falsos que suplantan la página oficial de la FIFA para engañar a hinchas que buscan boletas o productos del torneo, que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.
Las páginas replican con mucha precisión el diseño, colores, pestañas de navegación y pasos de compra del portal oficial, lo que los hace difíciles de detectar a simple vista.