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Habló Liliana Villareal, pieza clave en Artemis 2: “Soy colombiana y a los 7 años supe que quería ser astronauta”

El centro de atención del regreso de los astronautas de la misión Artemis 2 estuvo puesto en la colombiana Liliana Villareal, quien entregó sus primeras palabras luego de que toda la tripulación ya estaba en los chequeos médicos.

  • Asi fueron las maniobras de extracción de los astronautas al salir de la cápsula. Liliana Villareal, a la derecha, dirigió toda esta operación. FOTOS Cortesía Nasa / Joel Kowsky / Isaac Watson
    Asi fueron las maniobras de extracción de los astronautas al salir de la cápsula. Liliana Villareal, a la derecha, dirigió toda esta operación. FOTOS Cortesía Nasa / Joel Kowsky / Isaac Watson
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 1 hora
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Desde muy temprano se sabía lo riesgosa y complicada que sería la operación de regreso de la misión Artemis 2 a bordo de la nave Orión que al regresar a la tierra superaron la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38.000 kilómetros por horas. Tras seis minutos de apagón en ese reingreso retomaron contacto con el centro de control de la misión en Houston.

Los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen amerizaron a las 7:07 de la noche, hora de nuestro país y ahí comenzó el operativo en el que la colombiana Liliana Villareal era protagonista.

Liliana, como directora de aterrizaje y recuperación de Artemis 2, tenía a su cargo todo el protocolo que debía realizar junto con la marina norteamericana y todo su equipo para sacar los cuerpos de la cápsula y llevarlos a tierra a sus primeros chequeos médicos.

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Primero, la Armada de Estados Unidos los extrajo de la cápsula que flotaba en el océano y los subió en un bote, conforme un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong.

Luego fueron subidos uno a uno en helicópteros a través de una cuerda, y llevados hasta el buque USS John P.Murtha. Tras descender, caminaron lentamente y con buen ánimo hacia el área médica del buque.

Cuando el último astronauta salió del helicóptero Liliana entró a la transmisión de la Nasa a dar sus primeras impresiones. “Estoy aliviada, emocionada y claro, todavía tenemos que traer la cápsula a la cubierta principal del barco, pero es un gran logro tener a la tripulación aquí en el barco y en la enfermería. Nuestro equipo se ha estado preparando y trabajando muy duro, y estoy muy orgullosa de todos ellos. Todo salió muy bien”, dijo.

Luego de que los astronautas comenzaran sus chequeos médicos la operación para traer la cápsula Orión a tierra demoraría un par de horas más. El trabajo de la colombiana no había terminado.

Liliana alabó algo que esta misión ha resaltado en todo sus frentes: el trabajo en equipo, “No podría haberlo hecho esto sin mi equipo y, por supuesto, sin el apoyo total del ejército estadounidense. Habrá muchas felicitaciones cuando recuperemos la cápsula. Me alegra mucho que la tripulación esté bien y gracias a todos por vernos”, dijo emocionada la colombiana.

Sobre los astronautas alabó su profesionalismo y personalidad: “Cuando abrimos las escotillas ya estaban disfrutando de la espera, aguardando a que las abriéramos. Y claro, hicimos la primera evaluación médica, todos estaban muy bien y se lo estaban pasando de maravilla con el equipo médico que estaba dentro de la cápsula, hasta se estaban tomando selfies”, contó.

“Este es un equipo increíble. Creo que todos lo han visto durante los últimos 10 días. Son personas maravillosas y estamos muy contentos de que nos hayan hecho partícipes de esta aventura. Estoy deseando ver todos los vídeos y fotos adicionales que trajeron ahora que han vuelto a Tierra, y estoy deseando escuchar más detalles”.

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En medio de la conversación Liliana recordó varias veces que su trabajo no había terminado: “Tenemos que recuperar la cápsula. Quiero asegurarme de que no olvidemos nada”, recalcó.

Liliana Villareal y su origen colombiano

Al preguntarle qué esperaba que la gente –y el público que ha seguido esta odisea durante 10 días– se lleve de esta misión, Liliana no dudó en recordar sus orígenes colombianos. “Nací en Colombia y tenía 10 años cuando nos mudamos a Estados Unidos. Pero cuando tenía 7 años mi familia me llevó al centro de visitantes de la Nasa, y ahí fue donde aprendí sobre Apolo cuando fuimos a la Luna, y aprendí sobre astronautas, y esa historia fue la que realmente me impulsó a querer estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y a querer ser astronauta, y creo que este programa Artemis va a hacer exactamente eso con jóvenes, niños y niñas. Todos pueden hacerlo, estar en la Nasa, si yo lo hice, ellos también pueden hacerlo y los programas Artemis van a inspirar a todo el mundo, eso me pone muy feliz”, concluyó.

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