Habló Liliana Villareal, pieza clave en Artemis 2: “Soy colombiana y a los 7 años supe que quería ser astronauta”

Desde muy temprano se sabía lo riesgosa y complicada que sería la operación de regreso de la misión Artemis 2 a bordo de la nave Orión que al regresar a la tierra superaron la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38.000 kilómetros por horas. Tras seis minutos de apagón en ese reingreso retomaron contacto con el centro de control de la misión en Houston. Los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen amerizaron a las 7:07 de la noche, hora de nuestro país y ahí comenzó el operativo en el que la colombiana Liliana Villareal era protagonista. Liliana, como directora de aterrizaje y recuperación de Artemis 2, tenía a su cargo todo el protocolo que debía realizar junto con la marina norteamericana y todo su equipo para sacar los cuerpos de la cápsula y llevarlos a tierra a sus primeros chequeos médicos. Le puede interesar: ¡Culminó la hazaña de Artemis II! La nave Orión amerizó con éxito en el océano Pacífico Primero, la Armada de Estados Unidos los extrajo de la cápsula que flotaba en el océano y los subió en un bote, conforme un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong. Luego fueron subidos uno a uno en helicópteros a través de una cuerda, y llevados hasta el buque USS John P.Murtha. Tras descender, caminaron lentamente y con buen ánimo hacia el área médica del buque.

Cuando el último astronauta salió del helicóptero Liliana entró a la transmisión de la Nasa a dar sus primeras impresiones. “Estoy aliviada, emocionada y claro, todavía tenemos que traer la cápsula a la cubierta principal del barco, pero es un gran logro tener a la tripulación aquí en el barco y en la enfermería. Nuestro equipo se ha estado preparando y trabajando muy duro, y estoy muy orgullosa de todos ellos. Todo salió muy bien”, dijo. Luego de que los astronautas comenzaran sus chequeos médicos la operación para traer la cápsula Orión a tierra demoraría un par de horas más. El trabajo de la colombiana no había terminado. Liliana alabó algo que esta misión ha resaltado en todo sus frentes: el trabajo en equipo, “No podría haberlo hecho esto sin mi equipo y, por supuesto, sin el apoyo total del ejército estadounidense. Habrá muchas felicitaciones cuando recuperemos la cápsula. Me alegra mucho que la tripulación esté bien y gracias a todos por vernos”, dijo emocionada la colombiana.

Sobre los astronautas alabó su profesionalismo y personalidad: “Cuando abrimos las escotillas ya estaban disfrutando de la espera, aguardando a que las abriéramos. Y claro, hicimos la primera evaluación médica, todos estaban muy bien y se lo estaban pasando de maravilla con el equipo médico que estaba dentro de la cápsula, hasta se estaban tomando selfies”, contó. “Este es un equipo increíble. Creo que todos lo han visto durante los últimos 10 días. Son personas maravillosas y estamos muy contentos de que nos hayan hecho partícipes de esta aventura. Estoy deseando ver todos los vídeos y fotos adicionales que trajeron ahora que han vuelto a Tierra, y estoy deseando escuchar más detalles”. Puede leer: Astronautas de Artemis II volverán más altos, más jóvenes y con cambios leves en el ADN luego de 10 días en el espacio En medio de la conversación Liliana recordó varias veces que su trabajo no había terminado: “Tenemos que recuperar la cápsula. Quiero asegurarme de que no olvidemos nada”, recalcó.

Liliana Villareal y su origen colombiano